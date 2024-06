Líderes regionales del PSOE piden a Sánchez financiación singular para todos y el PP dice que se hace "a la carta" para Cataluña

La financiación autonómica sigue centrando el debate político. Después de que ERC haya condicionado su apoyo a Salvador Illa en la Generalitat a que la región catalana cuente con una "financiación singular", varios líderes del PSOE han apoyado este domingo este modelo, siempre y cuando se desarrolle un nuevo sistema de financiación adaptado a cada Comunidad a través de una reforma multilateral. Por su parte, desde el PP han apuntado que levan pidiendo esto mismo desde hace años y ha acusado al Gobierno de mirar solo hacia Cataluña asegurando que cualquier medida que se tome en este aspecto será únicamente para "salvar la figura de Pedro Sánchez".

Una de las voces socialistas que se ha mostrado a favor de una financiación "singular" para cada región es Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid, quien ha declarado este domingo que el sistema actual está "antiguo" y ha apostado así por llevar a cabo una reforma multilateral del sistema, "aportando a cada comunidad autónoma lo que considera que es justo para el tratamiento que debe tener".

El líder de los socialistas madrileños ha considerado de esta manera que hay que reconocer a cada región las singularidades que presentan: "La de Cataluña, como piden algunos partidos nacionalistas, la de Cantabria y la de Madrid".

"Eso es lo que defendemos los socialistas, lo que ha defendido el PSOE y lo que ojalá se consiga ahora. Para conseguirlo hace falta un acuerdo y en ese acuerdo tiene que estar el Partido Popular. Y al Partido Popular no le hemos escuchado ni una sola palabra sobre la propuesta de modelo de financiación que quiere para España", ha criticado Lobato, quien ha afirmado también que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no se atreve a hacer ni una propuesta mínima porque no salga Ayuso al momento a darle una colleja".

"Esto es lo que tenemos, un Feijóo absolutamente sin personalidad y sin capacidad para proponer nada y un Partido Popular que como vemos no es alternativa de nada porque ni siquiera tiene propuesta en el modelo de financiación para este país", ha añadido.

Barbón pide al Estado "más dinero"

En la misma línea se ha expresado el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, quien considera que este nuevo modelo de financiación debe acordarse de manera "multilateral" y partiendo de la idea de que "el Estado debe poner más dinero". Así lo ha aseverado también este domingo en una entrevista para el diario La Nueva España, donde el jefe del Ejecutivo regional ha indicado que el actual modelo "está caducado desde 2024" y ha asegurado que todas las comunidades están, así, "infrafinanciadas".

Barbón ha incidido por ello en que en este nuevo sistema se tiene también que tener en cuenta la singularidad asturiana, así como otros factores importantes como el envejecimiento, la dispersión, el despoblamiento o la orografía: "No es lo mismo prestar la asistencia sanitaria en la comunidad más envejecida, y somos la que más invierte en sanidad, o tener educación de calidad en todas partes, manteniendo escuelas con tres y cuatro alumnos".

"Eso tiene un coste que se debe valorar", ha añadido el presidente asturiano a la vez que ha rechazado que el criterio para reformar este sistema sea "la población pura y dura": "Quizás haya que tener en cuenta que no todas las comunidades dedican el dinero a los servicios públicos de calidad".

El PP critica que se haga "para salvar a Sánchez"

Ante este escenario, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha acusado al Gobierno central de ejercer como una "trituradora" de instituciones. Ello ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación desde Sevilla, donde ha criticado la "debilidad" de un Gobierno al que "solo le preocupa salvar la figura de Pedro Sánchez". Bravo ha indicado, así, que se produzca un sistema de financiación "a la carta" porque el líder del Ejecutivo "necesita" los votos de Junts y de ERC para continuar en La Moncloa.

"Sánchez dijo que no habría indulto, los separatistas que sí, y lo hubo; dijo que no habría amnistía, los separatistas que sí, y la hubo. Montero dice que no habrá cupo y los independentistas que sí. Saquen ustedes sus propias conclusiones", ha remarcado el dirigente popular.

También se ha pronunciado al respecto el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, quien ha criticado las palabras vertidas por Lobato y ha expresado que la Comunidad de Madrid sí que lleva ya "muchísimo tiempo" reclamando una negociación multilateral en el sistema de financiación. Asimismo, ha asegurado que "el gobierno de Pedro Sánchez lleva seis años sin hacer absolutamente nada para mejorar ni la financiación local ni tampoco la financiación autonómica".

Por ello, ha defendido que Madrid se encuentra en una situación especial a la hora de hablar de financiación: "Madrid es la comunidad autónoma que más aporta a la caja común, es decir, la que más está financiando, la que más está ayudando a financiar servicios públicos, no sólo en Madrid, sino también en otras comunidades autónomas. Necesitamos poder negociar un nuevo sistema, pero hacerlo de manera multilateral y no como está haciendo ahora el gobierno de Pedro Sánchez, sentándose solo y exclusivamente con los partidos independentistas que dieron un golpe de estado desde Cataluña".