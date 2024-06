El triste y desgarrador mensaje de Ana Obregón el día que su hijo, Aless, cumpliría 32 años: "El dolor me impide decirte más"

Ana Obregón ha vuelto a emocionar a sus seguidores con un desgarrador post en Instagram en el que, una vez más, recuerda a su hijo, Aless, fallecido en mayo de 2020. por un cáncer.

En esta ocasión la actriz ha vuelto a recordar a su hijo en el día que este cumpliría 32 años. "Hoy hace 32 años que nacimos los dos porque tú me diste la vida. Naciste en la noche más mágica del año, por eso embrujaste con tu luz a todos los que tuvimos la suerte de quererte", comienza la también bióloga.

"Hoy cumplirías 32 años. Guardo aquella flor que me regalaste el día que cumpliste 4 años tatuada con sangre en mi corazón. Lo siento, no puedo decirte nada más… el dolor me lo impide. Te amo. Mamá", termina el post.

Además de estas bonitas palabras, la presentadora acompaña la publicación con un emocionante vídeo de su hijo cuando era pequeño. Por ejemplo, se puede ver a una jovencísima Ana jugando con su pequeño n el jardín de su casa, donde este le regala una flor de un intenso color amarillo a la que hace referencia en el post, además de otras simpáticas imágenes de Aless.

Hace unos días, Obregón desveló la petición que le hará a su nieta Ana Sandra cuando ella ya no esté. "Es de mi hijo, no es mío. Era su deseo y tanto Alessandro como yo, que me ha apoyado mucho en esta fundación en los momentos que hemos pasado tan difíciles, queremos financiar porque falta dinero, proyectos importantísimos para la enfermedad que se llevó a mi hijo", reivindicó, sobre la Fundación Aless Lequio.

Ana Obregón reveló lo que le pedirá a su nieta el día que ella muera. "A mi peque, cuando yo no esté, le diré que tiene que seguir con la fundación de su papá", expresó ante las cámaras. "Eso me lo enseñó Aless, me dio una lección de vida. Me dijo que lo más importante en esta vida es pasar tiempo con las personas que quieres y ayudando a los demás", ha añadido.