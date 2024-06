El buen tiempo apunta a una previsible nueva bajada del IVA de la luz del 21 al 10% en julio

El IVA de la electricidad volverá a bajar previsiblemente en julio, si no hay grandes sobresaltos en la demanda eléctrica y el precio medio durante el mes de junio supera los 45 euros por megavatio/hora. Si se toman los 24 días de mes hasta este lunes, la media son 51,4 euros y para que descendiera por debajo de los 45 en el cómputo total del mes, la media durante los seis días que le quedan a junio no debería superar los 20 euros, algo que parece poco probable, debido a que las previsiones apuntan a jornadas calurosas que activarán los aires acondicionados y con poca lluvia y viento, reduciendo así la disponibilidad de energía hidráulica y eólica.

En enero de este año, la media mensual de 45 euros/Mwh se convirtió en la cifra que determina el IVA de la electricidad, en virtud del último decreto con medidas para hacer frente a la subida de la inflación como consecuencia de la guerra de Ucrania que aprobó un mes antes el Gobierno que, si bien mantenía algunas medidas, iniciaba una eliminación progresiva de otras a lo largo de 2024. Si el IVA del gas subió del 10 en enero al 21% en abril, al final del invierno, la ley decía que el de la electricidad se mantendría en el tipo reducido del 10% entre enero y diciembre, siempre que antes no bajara por debajo de los 45 euros/MWh de media en un mes, en cuyo caso el IVA pasaría al 21%. Así sucedió en marzo, cuando la caída del precio en febrero adelantó la subida del IVA de la luz al 21%, aunque de una forma reversible, porque según confirmó entonces el Ministerio de Asuntos Económicos, volvería a bajar si el precio medio mensual volvía a subir por encima de este umbral.

Y esta nueva bajada es lo que, previsiblemente y después de cuatro meses en que la luz volvió a grabarse al 21%, volverá a producirse en el mes de julio, si no se rompe la tendencia que, a fecha de este lunes 24 de junio, ha dejado el precio medio en lo que va de mes en 51,4 euros. Para que los seis días que faltan para que termine lograran bajarla por debajo de 45 euros, sería necesario que la medida entre el martes y el domingo que viene no supere los 20 euros/MWh, algo que solo ha sucedido tres días desde el pasado día 1.

Junio ha sido un mes de muchos altibajos en el precio de la luz. Empezó con medias diarias de 1,76 y 4,26 euros los días 1 y 2 pero ha habido jornadas en que ha superado los 90 euros/Mwh. Este comportamiento está en línea con la llegada de las primeras jornadas de calor al final de una primavera que ha sido especialmente templada y lluviosa y como puerta de entrada a uno de los dos periodos del año en que una mayor demanda de electricidad y menor oferta de tecnologías baratas de generación eléctrica hacen necesario recurrir en mayor medida al gas natural, que sube el precio de toda la electricidad que se necesita cada día en España.

De este modo, si no hay grandes variaciones, en julio el IVA de la electricidad volverá a bajar al tipo reducido del 10% y permanecerá así hasta que el precio medio mensual vuelva a caer por debajo de 45 euros/Mwh. Esta dinámica se mantendrá hasta diciembre, porque, según la ley vigente, el IVA de la electricidad volverá al tipo ordinario de manera definitiva en enero de 2025.

Esta previsible bajada coincidirá la decisión que tomará el Gobierno este martes para prorrogar la supresión del IVA a alimentos básicos como el pan, la luche, la fruta o los huevos, a los que se sumará también el aceite de oliva que, como la pasta, se gravaba de manera excepcional con el tipo superreducido del 5% en lugar del reducido del 10%.

La diferencia es que, en el caso de la electricidad, se trata de un movimiento automático en virtud del decreto de final de diciembre, que no requiere un decreto específico como sí en el caso de los alimentos y con el que las compañías eléctricas no están nada satisfechas y califican de "lotería impositiva" que afecta a todos los consumidores, aun cuando no todos se benefician de la misma manera de las variaciones en el precio diario -o mensual- del precio de la electricidad.

Aunque en esta ocasión les beneficia, las empresas distribuidoras y comercializadoras de electricidad criticaron en marzo la subida del IVA al 21% para todos los consumidores debido a que se había abaratado el precio de la electricidad que pagan solo los que tienen su tarifa vinculada al mercado diario, la PVPC, que es el que da la señal de precio para determinar el IVA cada mes. Pero no a los hogares con contratos en el mercado libre, con un precio fijo el megavatio/hora durante un año y no sometidos al vaivén diario que, sin embargo, en marzo llevó a una subida de este impuesto. Ahora la situación será la contraria, las variaciones en el mercado diario -con la consecuente subida de la tarifa PVPC- es la que previsiblemente determinará, al menos en el mes de julio. la bajada del IVA para todos los contratos de electricidad.