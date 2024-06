Mónica Cervera, de 'La que se avecina', se rapa la cabeza tras conocerse su delicada situación personal

Mónica Cervera ha sorprendido a todos sus seguidores de las redes sociales con un llamativo cambio de look, rapándose el pelo casi al cero. "Pero Mónica, ¿qué has hecho con esos rizos tan bonitos que tienes?", le preguntaba uno de sus seguidores, para los que no ha pasado desapercibida esta última acción de la intérprete.

Otros, sin embargo, señalan que es una estrategia de Mónica para intentar tener algún tipo de repercusión que le abra puertas: "Esta ya no sabe ni como llamar la atención porque ninguna televisión la quiere".

Sea como fuere, lo cierto es que esta acción de la actriz llega tras conocerse, a principios de año, su delicada situación personal y profesional, revelando que vivía en un banco de un parque de Marbella, su ciudad natal, por la falta de recursos económicos para costearse una vivienda.

Mónica Cervera INSTAGRAM

"Me tienen que respetar. Quiero que me dejen en paz y vivir como yo he elegido vivir", aseguraba en ese momento. "No quiero que me nombren la palabra televisión ni cine. Estuve ahí en su día, pero no quiero volver nunca. Estoy bien como estoy, no quiero hablar de ese pasado", decía, sobre una posible vuelta a su trabajo como actriz.

"Yo estoy intentando salir de aquí por mis propios pasos. Llevo un año y medio esperando la renta mínima de inserción, o el ingreso mínimo vital, y estoy solo a la espera de que lo aprueben", indicaba, días después, Mónica a un equipo de Fiesta.

Y lanzaba una queja: "Habéis estado quince años sin mí y de repente ahora os preocupáis de mí, ¿de qué? Perdón por las palabras, pero estoy hasta el moño. Quiero trabajar, cambiar de profesión totalmente. No quiero que sepáis a qué me dedico, dónde voy o de dónde vengo".