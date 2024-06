Amigos del príncipe Guillermo destapan que se encuentra anímicamente mal: "Año horrible"

A nadie se le escapa que no está siendo un año fácil para el príncipe de Gales. Y, aunque este viernes pareció olvidar todos sus problemas en el mítico estadio de Wembley, en Londres, para asistir a uno de los conciertos de Taylor Swift en la capital británica, lo cierto es que su núcleo duro habría destapado cuál es su verdadero estado anímico.

Guillermo de Inglaterra, heredero de la corona de San Eduardo, ha vivido una primera mitad de 2024 marcada por los diagnósticos de cáncer de su padre, el rey Carlos III, y su mujer, Kate Middleton, algo que, señalan sus amigos, le está pasando factura.

Según habrían confirmado sus más allegados a Richard Kay, del Daily Mail, este se encuentra anímicamente bastante mal. Más allá de las enfermedades que azotan a so familia, Guillermo se ha visto superado por otras noticias, como los rumores de infidelidad en torno a su matrimonio y también por la ruptura, "sin marcha atrás", con su hermano, Harry.

Según los amigos, ha sido un "año horrible" para el Príncipe de Gales. Sin embargo, este se encontraría fuerte para afrontar el futuro. "Ha aumentado su resiliencia y esto le ha ayudado a sobrellevar y superar la situación", explican.

Este viernes, acudió al concierto de Swift con sus tres hijos, los príncipes George, Charlotte y Louis, pero sin su mujer, Kate Middleton, fue pillado por las cámaras bailando desatado.

Guillermo, que también acudió con su prima Zara Phillips y su marido, Mike Tindall, no pudo evitar marcarse un desinhibido baile durante la interpretación de Shake It Off, uno de los más conocidos temas de Swift.

Precisamente, Taylor Swift compartió este sábado una foto en su cuenta de Instagram (donde cuenta con 283 millones de seguidores) donde posa con Guillermo, George y Charlotte, así como con su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Taylor Swift ofrece tres conciertos en Londres (viernes, sábado y domingo), desde donde viajará a Dublín posteriormente. En agosto, la artista estadounidense regresa a Wembley para ofrecer otros cinco conciertos dentro de su descomunal y millonaria gira The Eras Tour.