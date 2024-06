Uno de los cantantes de ABBA revela el nombre que realmente querían poner al grupo: "No tuvimos elección"

El nombre de su grupo es uno de los más famosos de la historia de la música, pero Bjorn Ulvaeus, uno de los cantantes del grupo sueco ABBA, ha revelado que ellos querían usar otro nombre.

Taly como recoge el Daily Mail, Ulvaeus dijo que él y sus compañeros de banda —Agnetha Fältskog, Benny Andersson y Anni-Frid Lyngstad— realmente querían llamarse a sí mismos 'Northern Lights' ('Aurora Boreal').

Ulvaeus dice que a los miembros del grupo, que llegó a vender más de 385 millones de discos después de ganar el Festival de la Canción de Eurovisión de 1974, no se les ocurrió el nombre, sino que se lo impusieron. El artista, de 79 años, dijo que no le gustó en ese momento y su opinión al respecto no ha cambiado.

"No teníamos elección al respecto. Pensé que era un nombre muy estúpido. Y lo es", dice Ulvaeus. "Pensé que deberíamos tener un nombre genial como los Rolling Stones, o algo así. Northern Lights fue una de nuestras ideas, pero aquí estamos con Abba", agregó.

"Como éramos algo famosos hicimos nuestros primeros discos como Agnetha, Benny, Bjorn y Anni-Frid. Los DJ de la radio se cansaron de decir eso: 'Agnetha, Benny, Bjorn y Anni-Frid', como puedes imaginar", dijo Ulvaeus en declaraciones al podcast Rosebud.

"Y entonces simplemente lo abreviaron a las iniciales ABBA", dijo Ulvaeus. "También es el nombre de una fábrica de arenque muy famosa en Suecia: arenque marinado. Tuvimos que pedirles permiso para usar el nombre y nos dijeron: 'Siempre y cuando no os metáis a marinar arenques", reveló el artista.