Yolanda Díaz dice que va a dedicarse "por completo" al Gobierno tras dimitir como líder de Sumar

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y ex líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha indicado que va a dedicarse "por completo" a sus cargos en el Gobierno tras su dimisión de las responsabilidades de Sumar y ha destacado que "ahora toca activar" el Ejecutivo y "transformar la vida de la gente".

Así ha contestado Díaz en una entrevista en elDiario.es este domingo preguntada por cuál va a ser su papel tras apartarse del liderazgo de Sumar por los resultados de las elecciones europeas y, también, si descarta volver a ser candidata en futuras citas electorales.

"Es que no toca ahora. Lo que toca ahora es gobernar, generar esperanza, cambiar el país, modernizar España. Aquí me van a encontrar siempre. Cuando digo modernizar España es que quedan demasiadas tareas pendientes que tienen que ver con la vida de la gente. Lo que toca ahora es activar el Gobierno y transformar la vida de la gente", ha destacado Díaz.

En cuanto al contexto político, la vicepresidenta segunda ha subrayado que "lleva cuatro años" diciendo que "la estrategia de desestabilización de las derechas" en España "es clara y es deslegitimar a un Gobierno que es rotundamente democrático".

También ha afirmado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no está en un diálogo constructivo" y lo ha acusado de estar "en mentir deliberadamente".

Según Díaz: "Es deslegitimarlo con todo lo que tenga a su alcance, con fake news, con las redes digitales, con posiciones políticas que no tienen nada que ver con la política con mayúsculas. Es derribar al contrario. La política del odio es derribar a quien no piensa como tú. Es una concepción de la política que lo ha impregnado todo, pero Feijóo está aquí, no está en un diálogo constructivo, está en mentir deliberadamente y no parará hasta intentar tumbar al Gobierno de España".

Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Díaz ha indicado que es una de los dos bloques de medidas que propone incluir en el paquete de regeneración democrática que está pactando con el PSOE, junto con medidas "que tienen que ver con la regeneración democrática". Díaz ha declarado que "si tuviera la convicción" de que el Partido Popular quisiera renovar el CGPJ, no se "levantaría de la mesa".

"No hay nada que indique que van a hacer esto. A los hechos me remito: llevamos cinco años. Creo que hemos sido claros. La propuesta es hasta final de mes y si no se renueva, hay que actuar. Por legitimidad democrática, por institucionalidad y por algo fundamental: a veces se piensa que el Consejo General del Poder Judicial es solo un órgano ejecutivo de gobierno de los jueces y las juezas en nuestro país. No es así, es que tiene que ver con la vida de la gente. Es que de ese organismo penden los derechos de las personas".

Preguntada por si ve posible sacar adelante los presupuestos con la situación actual del Parlamento, Díaz ha contestado que sí, aunque no ha indicado cuánto tiempo cree que puede "aguantar" el Gobierno si no se logran pactar los presupuestos del próximo año: "No me quiero poner en ese escenario. Vamos a negociar por encima de nuestras posibilidades".

Sobre la unidad de toda la izquierda frente a la extrema derecha en Francia, Díaz ha matizado que la situación política en este país es diferente: "La situación política en Francia no es la misma que en España. Primero, porque aquí estamos en el Gobierno y segundo, porque allí el Partido Socialista está dentro de esa opción de Frente Popular. Luego debatiremos si es un Frente republicano o no lo es y todos los matices. Pero es verdad que no es lo mismo".