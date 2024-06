Quién es Marina Daza: de manicurista de Rosalía a gran promesa de la música urbana

Por el salón de uñas de Marina Daza pasan recurrentemente Rosalía, Duki o Becky G, artistas con quien comparte la pasión por la música, una disciplina que cultiva desde pequeña y que comparte en plataformas: "Es lo que siempre me ha hecho feliz y a lo que nunca me había atrevido", asegura a Efe.

El 21 de junio ha publicado Luces moradas, quinto sencillo en lo que va de año y con el que cumple 11 temas publicados desde 2023, una trayectoria corta pero que ya respaldan figuras como Pedro Calderón, uno de los productores más consagrados de la música urbana.

Comenzó a hacer manicuras hace nueve años en Sevilla. Extra largas y llenas de adornos y dibujos, una labor con la que se ganó ser considerada la manicurista con trabajos "más raros" en Sevilla. En 2018 subió una manicura a redes en la que podía leerse "malamente", nombre del disco de Rosalía, que dio un "me gusta" a la foto.

"En ese momento yo hacía muchas uñas a hombres, y aunque ahora es normal, hace nueve años era bastante tabú", explica Daza. "He defendido a muchísima gente, porque reivindico que hay que tenerle respeto a los demás, que cada uno sea como quiera ser, algo que trataba de reflejar con mi trabajo", añade sobre su sello extravagante.

Dos semanas después de que Rosalía le diera "me gusta", la cantante puso que buscaba manicurista en Sevilla, y fueron los propios seguidores de la catalana los que mediante miles de comentarios le dejaron el perfil de Daza. "Así comenzó todo. En los Grammy he vuelto a hacérselas", explica.

Después de Rosalía vendría Becky G, y también se consagraría como una de las manicuristas más famosas de España. Aunque la andaluza disfruta de esta pasión, fue solo hace un año cuando se atrevió a lanzarse a su verdadera vocación, la música. "Creo que quería ser cantante incluso antes de tener uso de conciencia", asegura.

Fusión entre urbano y otros estilos

"Nunca me había atrevido a publicarlo, pero pasé una depresión y me dije a mi misma que tenía que preocuparme por mí, y la forma de hacerlo era atreviéndome a cumplir mi sueño, que era el de la música", explica la artista, que define su nueva canción como "un techno bastante comercial".

Así, en este tema explora el sonido techno ligado a su registro urbano, aunque prefiere no posicionar su música. "El género que hago en mis temas es una fusión entre lo urbano y otros estilos de música, no podría catalogarlo en algo cerrado, porque tengo temas con sonidos que van de lo brasileño al reguetón, la salsa…".

Aunque está en sus inicios musicales, reconoce un cambio desde su primer tema hace un año. "Estoy muy cómoda desde el primero al último, pero noto un cambio en cómo me desenvuelvo, la forma de escribir o de saber lo que quiero en la música, me veo más reflejada en los temas", dice.

Con el apodo de ser la manicurista de los famosos y una carrera musical que se consolida, Daza mantiene el ritmo en ambos registros. "Sinceramente, los compagino y me cuesta. Tengo muy bien organizado todo, pero puedo estar entre dos clientas de uñas revisando un videoclip o cerrando estudios de grabación", cuenta.

"Cuando salgo de aquí me voy al estudio, al final estoy todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto. Es un poco duro, porque normalmente cuando alguien se dedica a la música lo hace de pleno, y yo intento llevarlo así y a mayores con una empresa que es mía".

De cara a un futuro, reconoce que le gustaría decantarse por la música, aunque sin abandonar la manicura. "Al fin y al cabo la música es lo que he querido desde que nací, se trata de ir delegando y dando buenas formaciones, al final existe gente que tiene varios negocios y se dedica al arte, yo haré lo mismo si tengo la oportunidad".