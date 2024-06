Condenado a dos años de cárcel un hostelero por acosar a una empleada: "Estás muy buena, si te cojo..."

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a dos años y un día de prisión a un hostelero de Murcia por un delito de abuso sexual continuado, y a 14 meses de multa (a razón de 6 euros diarios) por un delito de acoso sexual a una empleada del local que regentaba.

Tal y como recoge el diario La Opinión de Murcia, los hechos ocurrieron hace cinco años en un bar de la pedanía murciana de Los Martínez del Puerto. La víctima fue contratada en julio de 2019.

"Desde mediados de dicho mes y con ánimo de satisfacer su deseo sexual, el acusado le decía insistentemente: 'Estás muy buena, si te cojo ibas a disfrutar", dice la sentencia.

"Igualmente, en diversas ocasiones, mientras la denunciante realizaba su trabajo, y movido por igual ánimo, le retiró la camiseta por la parte superior para verle los senos a la vez que le decía: 'Los tienes muy bonitos'; y llegó a tocar las nalgas de la mujer con asiduidad y en una ocasión a realizarle tocamientos en la zona de la vagina, todo ello por encima de la ropa", prosigue la Audiencia Provincial.

A estos episodios de abusos y acoso también se acompañaban otros de comportamiento racista: "Eres una mona, fea, vieja, no vales para nada, vete a tu país", dice la sentencia que decía el acusado.

En septiembre, la víctima dejó el empleo y denunció al jefe. "Como consecuencia de los hechos, la perjudicada, según el informe médico forense, sufrió trastorno adaptativo con síntomas activos, para cuya sanidad únicamente precisó una primera asistencia facultativa con psicoterapia y tratamiento farmacológico con ansiolíticos, tardando en curar 120 días de ellos 30 de perjuicio moderado y 90 de perjuicio básico, quedándole como secuela trastorno distímico valorado en 3 puntos", dice el tribunal.

El Juzgado de lo Penal 5 de Murcia condenó al hostelero a dos años y un día de cárcel, por un delito de abuso sexual continuado, y a 14 meses de multa (a razón de 6 euros diarios) por un delito de acoso sexual, sentencia que ahora confirma la Audiencia.

También se le impuso una orden de alejamiento respecto de su víctima, a la que no puede acercarse a menos de 200 metros durante un año. También tendrá que indemnizar a la mujer con 6.000 euros.

El acusado había recurrido la sentencia a la Audiencia Provincial, alegando que todo era "un plan orquestado por la denunciante y dos de sus compañeras de trabajo para perjudicarle y como modo de presionarle por la falta de pago de los salarios que quedaron pendientes".

La Audiencia responde que "todas las testigos de la acusación han reconocido la mala relación que finalmente tenían con el acusado por la comprensible razón de que no les había pagado sus salarios, y no es extraño que le presionaran con denunciarlo por la vía penal por el abuso sexual para así cobrar, pero de ello no cabe deducir que todo sea un montaje de ellas y que no se hubieran realizado los tocamientos y solicitudes de favores sexuales, especialmente cuando concurren otras evidencias como los mensajes de audio y las lesiones psíquicas y no se ha advertido ninguna contradicción relevante en los relatos, ni entre ellas ni en los propios".