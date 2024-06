El motivo por el que no debes llevar pantalón corto cuando viajas en avión, según una azafata

Cuando emprendemos un viaje solemos recurrir a ropa cómoda. Cuando es en verano, lo habitual es ver bermudas y camisetas de manga corta, pero en realidad, esto es un error.

Andrea Fischbach, es una azafata de la aerolínea American Airlines que ha advertido de que no tener cubiertas las piernas y los brazos podría suponer algún riesgo para la piel.

"Una regla que mi madre me hizo seguir y que sigo hasta el día de hoy es tener siempre el cuerpo cubierto", dice Fischbach.

"No es divertido caer en toboganes de emergencia y lastimarse (mucho), y no es un aterrizaje suave una vez que llegas al final del tobogán", explica la azafata, en declaraciones recogidas por The Sun.

"Cuanto más cubras la superficie de tu piel, más protección tendrá tu órgano más grande", añade la auxiliar de vuelo, que añadió que es importante también no llevar ropa ajustada.

"Es muy importante poder moverse un poco en el asiento (es muy difícil, lo sé) y mantener la sangre fluyendo", explica Fischbach.