Hallan muerto a un interno de 25 años 24 horas después de ingresar en una cárcel de Zaragoza

Un interno de la cárcel de Zuera (Zaragoza) ha sido encontrado muerto e Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Fuentes de Instituciones Penitenciarias han confirmado que este viernes a las 21.00 horas fue encontrado muerto un interno de la cárcel, que los hechos se pusieron en conocimiento del juzgado de guardia y que se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento y la causa, que determinará la autopsia.

Según ha adelantado Heraldo de Aragón, R.C.S había ingresado en prisión el jueves y se suponía que debía tener la compañía de un preso sombra que le apoyase y le proporcionase escucha, orientación y seguimiento, siguiendo de este modo el protocolo que se activa con las personas que han entrado recientemente en la cárcel o que tienen riesgo de suicidio.

El joven había entrado en prisión después de que el pasado 26 de mayo agrediese de manera aleatoria con un cuchillo a una mujer en el Canal Imperial y a un vecino en la calle Consejo del Ciento. El 20 de mayo otra anciana había sido agredida en el barrio de San Gregorio al ser golpeada con la cadena de una bicicleta y los agentes se encontraban investigando una posible relación.

Nada más producirse la agresión, R.C.S fue detenido por varios viandantes y permaneció durante 72 horas en dependencias de la Policía. En este periodo, el joven tuvo que ser trasladado al hospital tras autolesionarse en un intento de suicidio en el calabozo. Al pasar a disposición judicial, la magistrada ordenó su ingreso en la unidad cerrada hospitalaria con un informe médico forense en el que se especificaban rasgos compatibles con un cuadro psicótico.

Pendiente de una valoración y un control médico, en el auto judicial rezaba que podía ser un individuo peligroso tanto para el resto de la gente como para el mismo, por lo que se recomendaba su ingreso en el módulo sanitario de la Policía Nacional.

Tras su ingreso en prisión, los padres de R.C.S se preguntaban cómo le habían podido dar el alta sin notar siquiera una leve mejoría y creen que si su hijo hubiese pasado más tiempo allí, ahora estaría vivo. "Durante las visitas que le he hecho me contaba que él solo veía demonios. Me decía que ya sabía que yo era su padre terrenal pero que él era de otro mundo, de lugares mitológicos. Seguía fuera de sí, desconectado de la realidad. Yo veía claramente que no estaba en condiciones de ir a una cárcel", explicaba el padre.

Además, también contaba que durante este tiempo, había tratado de explicar a su hijo que tarde o temprano debería ir a prisión. "Y hasta él me decía ingenuamente que tenía ganas, que por lo menos había piscina, biblioteca y se podría sacar la ESO. Pero al mismo tiempo me decía que no quería vivir y que no quería estar con nadie, que si le hacían algo se las iban a ver con él; pero no era más que un crío, un crío enfermo que necesitaba tratamiento adecuado", afirmaba entre lágrimas.

"Hasta la Policía me decía que mi hijo no estaba para ir a una cárcel. Por lo menos, en la pequeña celda del hospital estaba tranquilo yo lo veía más o menos bien. Pero no dejo de preguntarme qué control llevan de los pacientes, presos o no presos", apuntaba.

Por su parte, la madre tampoco comprende que pudo pasar durante las 24 horas que su hijo estuvo en prisión si debía tener un preso de apoyo para evitar esta situación. "Hubiera preferido que hubiese estado en aislamiento, si no iban a poder controlarlo", señalaba.

Según el abogado de la familia, se ha producido un fallo del sistema "clamoroso" y ha explicado que se encuentra a la espera de recibir toda la información y expedientes del caso para exigir responsabilidades a quien corresponda y tomar las pertinentes medidas legales.