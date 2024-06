Belén Esteban manda un mensaje a los detractores de su marido en su quinto aniversario de boda

Europa Press via Getty Images

Hace 12 años, Belén Esteban sufría una de sus habituales subidas de azúcar por la diabetes que padece cuando, Miguel Marcos, un apuesto conductor de ambulancias, acudió a su casa para asistirla. Aquel hombre no solo le salvó la vida sino que consiguió enamorarla y, desde entonces, han construido una bonita historia.

En 2019 ambos decidieron sellar su amor dándose el 'sí quiero' en una boda a la que asistió todo Telecinco. Sin embargo, ahora cinco años más tarde del enlace matrimonial, todavía quedan detractores de esta historia de amor. Belén Esteban no he tenido problema en cerrar las bocas de todos los que se pudieran posicionar en contra de su marido o de su matrimonio.

El zasca de la colaboradora de Ni que fuéramos ha venido a través de una publicación en sus stories de Instagram. Belén publicaba una imagen de su boda con Miguel Marcos con un texto de lo más significativo para los menos fans de la pareja. "Hoy día 22 hacemos 5 años de casados y 12 años juntos, cuántas bocas hemos callado y siempre juntos en lo bueno y en lo malo…Te quiero mucho y sobre todo te quiere mucho mi madre y mi hija, eres muy importante para nosotras. Te quiero amor, esta es nuestra familia", decía Esteban.

A través de este mensaje, la de Paracuellos del Jarama revelaba la buena relación que tendría su hija, Andreita, con su pareja y que, aunque ha sido un camino difícil, han logrado construirlo a base de amor y muchas conversaciones incomodas.

Crisis sentimental por la infidelidad de Miguel

La relación entre la colaboradora de televisión y el conductor de ambulancia comenzó bajo la mirada atenta de la prensa y los comentarios maliciosos. En aquel momento el tenía 27 años y ella 29 y comenzaron a salir pocos meses después del brote que sufrió la tertuliana.

Al conocerse esta relación, algunos le advirtieron de que un hombre más joven siempre sería más propenso a ser infiel dentro de la pareja, pero Belén nunca hizo caso. Más tarde, en 2015, la colaboradora tuvo que agachar la cabeza tras descubrirse una infidelidad por parte de Miguel.

El conductor de ambulancias le habría sido infiel a la de Paracuellos en 2015 mientras esta se encontraba concursando en Gran Hermano Vip. Belén logro hacerse con el premio, pero se encontraba con el corazón roto después de conocer la noticia.

Toda mi ilusión se me viene abajo. Quiero decir a la gente que soy muy apasionada, pedía un futuro con Miguel. Es el hombre que más feliz me ha hecho durante un año y cinco meses. El me ha sido infiel y decido romper", relataba sumida en el dolor Belén en Sálvame Deluxe.

Tiempo después la pareja volvía a sorprender después de que Belén Esteban confesase que había vuelto a darle una nueva oportunidad a Miguel. "Yo a Miguel lo quiero muchísimo. Si pongo en una balanza lo bueno y lo malo, lo bueno pesa muchísimo", concluía ella ante los medios de comunicación. Parece que el conductor de ambulancias no desaprovechó la oportunidad, ya que desde entonces, el amor no ha cesado entre ambos.