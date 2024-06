El mes de junio de los famosos españoles a través de sus mejores fotos de Instagram

Cantantes, futbolistas, actores, influencers... nuestros protagonistas son famosos españoles que cuentan con muchos fans. Además, todos tienen un perfil oficial en Instagram, que utilizan para compartir todo tipo de publicaciones y confesiones. En este sentido, nosotros hemos recopilado algunos de los post que subieron a esta red social durante el mes de junio.

2 de junio: Aitana

"La isla bonita. Recargando pilas para empezar los festis (empezamos el viernes 7 en Sevilla y luego el domingo 9 en casita, Barcelona", reza la publicación que compartió Aitana durante sus minivacaciones.

5 de junio: Dulceida y Marta Riumbau

El 5 de junio los seguidores de Dulceida y Marta Riumbau pudieron ver a las dos influencers catalanas presumiendo de embarazo.

9 de junio: Lola Lolita

"2024 vs. 2014… un día es un bebé y en un abrir y cerrar de ojos es preadolescente. Disfrutad mucho de vuestros hermanos pequeños", recomendaba Lola Lolita a sus fans el pasado 9 de junio.

10 de junio: Carlos Alcaraz

Con el trofeo de su primer Roland Garros en las manos, así aparece Carlitos en la publicación que subió el 10 de junio. "Adiós, París. ¡Nos vemos muy ponto!", escribió, refiriéndose a la celebración de los Juegos Olímpicos.

12 de junio: Cristina Pedroche

"Están siendo días muy intensos. Me siento desbordada emocionalmente. Estoy recibiendo tanto cariño y apoyo en todos los eventos que estoy haciendo por el libro, que me da fuerzas para seguir y poder con todo", confesó la presentadora.

15 de junio: Dani Carvajal

Carvajal quiso compartir en Instagram una foto de la celebración de su gol contra Croacia en la Eurocopa 2024. "Qué manera de empezar. Vamos España", publicó Dani".

16 de junio: Álex González

Pocos días después de que se estrenara su nueva serie, 'Desde el mañana' (2024-), el actor decidió desconectar y compartió varias imágenes de sus vacaciones.

17 de junio: Ester Expósito

"Besos y más besos", reza el texto que acompaña una de las imágenes más raras del Instagram de Ester Expósito. La compartió el 17 de junio.

18 de junio: Terelu Campos

"¡Primer cumpleaños sin ti! ¡Qué poco te gustaba que te pusiéramos las velas con los años que cumplías! Casi siempre una... en el último pudimos ponerlas y al menos conservamos esa imagen contigo. Feliz cumple mami... el más triste de mi vida", confesó Terelu, haciendo referencia al fallecimiento de María Teresa Campos.

19 de junio: Roberto Leal

El 19 de junio Roberto Leal recomendó el ejercicio físico a sus seguidores: "CrossFit + entrenamiento de fuerza es un sÍ siempre. No de cara al verano, sino como forma de vida. Cualquier deporte incluido en tu rutina, sin obsesiones y dándole su justo lugar, se convierte en uno de tus grandes compañeros de viaje. No, no soy coach, es que me he levantado poético", admitió el presentador de 'Pasapalabra' (2000-).

27 de junio: Tamara Falcó

"Con estas compis maravillosas nos despedimos de la tertulia hasta septiembre. ¡Mil gracias a todos los que habéis compartido nuestras penas, risas y chistes! ¡Qué paséis un increíble verano todos y nos vemos pronto!", escribió Tamara Falcó tras el cierre de temporada de 'El Hormiguero' (2006-).