Cataluña, ante la sombra de una repetición electoral: ERC tensa la cuerda con Illa y el PSOE ve difícil un acuerdo

Han pasado 40 días de las elecciones catalanas y la sombra de la repetición electoral sigue creciendo, hasta el punto de que cada vez tiene más visos que este sea el desenlace de un juego político de difícil desatranque.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha vuelto a mandar este sábado un mensaje a los socialistas catalanes, en concreto a su líder, Salvador Illa, acerca de las condiciones para una posible investidura.

Raquel Sans, portavoz de los republicanos, lanza un "aviso a navegantes": "Si su propuesta (del PSC) no es buena, nuestra militancia no la aceptará", ha dicho.

"Para saber si hay elementos de negociación necesitamos saber la otra propuesta, que ahora mismo no existe (...). ERC necesita saber qué propone el PSC antes de emitir ningún juicio", ha dicho Sans.

ERC insiste en su idea de un modelo de "financiación singular" con el que Cataluña tenga "plena soberanía fiscal" similar al de País Vasco y Navarra, ya que "remitirse al Estatut es cosa del pasado", al tiempo que ha subrayado que "en los últimos 40 años Cataluña ha tenido seis modelos de financiación fallidos".

Sans también ha lanzado un mensaje a Pedro Sánchez: "Las promesas no son suficientes en este ámbito", ya que lo que exige ERC son "hechos y no palabras". "Si no hay una buena propuesta de acuerdo es muy difícil que la militancia de ERC pueda dar su voto favorable", ha insistido Sans.

La portavoz de ERC también ha criticado a Junts. "Algunos ya piensan en cómo ir a unas elecciones y nosotros pensamos en cómo evitarlas", ha dicho Sans.

Mas opta por una lista unitaria de secesionistas

La otra gran pata del nacionalismo también apunta a repetición electoral. El expresident Artur Mas, en una entrevista en RAC1, ha admitido que ve difícil que Carles Puigdemont, el líder huido de Junts, pueda ser investido, y de hecho propone una lista unitaria secesionista.

El escenario más viable, según Mas, es "una repetición de las elecciones con una lista conjunta" entre ERC y Junts. "No es el escenario que más me gusta, pero veo que va hacia aquí", dice.

Mas sostiene que para tener éxito, es necesario "un cambio del esquema de juego". "Si el mundo soberanista quiere quedar primero, la única vía es una lista conjunta", ha dicho.

El expresident dice que los socialistas "no facilitarán la investidura de Puigdemont y que ERC tiene enormes dificultades para dar el paso". Mas ha admitido que "el tripartito suma" y que podría acabar formando gobierno, si bien recuerda que "el escenario actual no es el de hace 20 años, en medio ha habido el procés".

Zapatero: "Va a ser difícil"

También hay pesimismo entre los socialistas. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha dicho que "sabemos que la situación es complicada, que va a exigir tiempo y que va a ser una tarea difícil conformar el nuevo gobierno de Cataluña".

Aun así, cree que "Illa es el que tiene las mejores condiciones por el resultado electoral, porque ha hecho un discurso de unir Cataluña y porque ha demostrado una buena capacidad para negociar".

Zapatero sostiene que va a haber un proceso de negociación largo: "Tiendo a pensar que lo normal es que no vayamos a nuevas elecciones pero descartable, descartable… en política y en estos tiempos sería muy osado", dijo el expresidente.