Una mujer de Nueva Zelanda lleva a su novio ante un tribunal por no acompañarla al aeropuerto

Una mujer neozelandesa ha denunciado a su novio después de que este incumpliera un "contrato verbal" al negarse a llevarla al aeropuerto, lo que provocó que perdiera su vuelo y tuviera que coger otro al día siguiente, teniendo que empezar su viaje una jornada más tarde.

Según ha asegurado la mujer en el tribunal de Nueva Zelanda donde ha presentado la denuncia, llevaba seis años con su pareja hasta que ha surgido el conflicto.

Tal y como recoge el diario inglés The Guardian, el escrito judicial afirma que la mujer había quedado en asistir a un concierto con unos amigos. Su novio había accedido a transportarla al aeropuerto y quedarse en su casa cuidando de los dos perros que ella posee mientras estaba fuera.

Ella le envió un mensaje indicándole a qué hora tenía que recogerla, pero finalmente su pareja nunca fue, así que perdió el vuelo. La mujer asegura que, con ello, no solo perdió el viaje, sino que tuvo que pagar otro al día siguiente, así como un servicio de transporte adicional al aeropuerto y una perrera para los dos animales.

Tal y como ha declarado Krysia Cowie, magistrada de este tribunal neozelandés, para que un acuerdo sea ejecutable en este sentido debe haber una intención de crear una "relación legalmente vinculante".

"Algún acto que demuestre la intención"

"Las parejas, amigos y colegas hacen arreglos sociales, pero es poco probable que puedan hacerse cumplir legalmente a menos que las partes realicen algún acto que demuestre la intención de que estarán obligadas por sus promesas", ha añadido.

"Cuando los amigos no cumplen sus promesas, la otra persona puede sufrir una consecuencia económica, pero puede ser que no pueda ser compensada por esa pérdida. Aunque se hizo una promesa, no llega a ser un contrato. Forma parte de los acuerdos cotidianos de relaciones familiares y domésticas que no son ejecutables en el tribunal de lo contencioso-administrativo", ha asegurado la magistrada.

Finalmente, la demanda ha sido desestimada. Además, el novió había enviado un correo electrónico asegurando que no iba a asistir a la audiencia del tribunal y tampoco respondió a una llamada de seguimiento.