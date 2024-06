El economista Santiago Niño Becerra opina alto y claro sobre la eliminación del IVA al aceite de oliva

El anuncio del Gobierno de suprimir el IVA al aceite de oliva desde el 1 de julio de manera temporal ha sido aplaudido por el sector del aceite, ya que puede contribuir a la bajada de su precio tras haber alcanzado máximos históricos. Sin embargo, no todos los economistas valoran positivamente esta medida. Para Santiago Niño Becerra, la eliminación del IVA en este producto está lejos de ser la solución para fomentar el consumo de este producto.

"Pienso que, como en otros casos semejantes, es un error: café-para-todos, con independencia de la renta", ha escrito en un mensaje publicado en su perfil de Twitter.

En su opinión, "las ayudas deben ser con nombres, apellidos y dirección postal", ha añadido el economista.

La valoración de Niño Becerra contrasta con la opinión del presidente de la organización interprofesional del aceite de oliva de España y de la organización agraria Asaja, Pedro Barato, quien ha asegurado que "puede aliviar la situación que determinados sectores y, en particular el aceite de oliva, venimos atravesando. Siempre he dicho que no era un problema de precios, sino de costes, pero todo lo que sea rebajar para que el consumo se incentive bienvenido sea", ha afirmado Barato en declaraciones a la agencia Efe.

Pienso que, como en otros casos semejantes, es un error: café-para-todos, con independencia de la renta. Las ayudas deben ser con nombres, apellidos y dirección postal. https://t.co/KdlBkUQCsr — Santiago Niño (@sninobecerra) June 21, 2024

Cooperativas Agroalimentarias también ha coincidido en que se trata de una decisión "muy positiva", que, según sus cálculos, puede suponer una bajada de casi medio euro en el precio del aceite.

Según las cifras oficiales de consumo alimentario difundidas este viernes, el consumo de aceite de oliva se redujo un 14,9% anual en 2023, frente al incremento de los de girasol y orujo por ser más económicos.

En origen, los precios del aceite de oliva se han estabilizado en el último mes y este viernes cotizaban a 7,6 euros por litro de virgen extra y 7,3 euros por litro de virgen, según el observatorio de Infaoliva, mientras que el sistema de información de precios Poolred situaba en 7,6 euros el litro de aceite de oliva en general.

Tras haber alcanzado su máximo histórico a principios de año, cuando llegó a rozar los 9 euros por litro en origen, el sector confía en que el aceite de oliva baje de precio en los próximos meses conforme salga al mercado la próxima cosecha, que se prevé buena.

Después del anuncio realizado por el Gobierno, el Ministerio de Hacienda llevará esta medida al Consejo de Ministros del próximo martes dentro del decreto ley que también prorrogará la rebaja de IVA a otros alimentos que terminaba el 30 de junio.