Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro "celebrando la vida" tras su ingreso en la UCI: este ha sido su inesperado primer plan juntos

Las vidas de Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro vuelven a la calma después de unas duras semanas en las que el exmarido de Irene Villa estuvo ingresado a consecuencia de una neumonía. Esta afección hizo que Lauro permaneciese ingresado durante varios días, pero finalmente tan solo ha quedado en un susto.

Nuria Fergó ha publicado unas imágenes en la que la cantante posa junto a su pareja con una playa de fondo. En el carrusel de instantáneas también se dejaban ver disfrutando de una paella y otros platos típicos en primera línea de playa. "Celebrando la vida", escribía la extriunfita en post.

En los comentarios, los seguidores de la cantante no han dudado en mostrar su alegría después de que Juan Pablo haya recibido por fin el alta hospitalaria y hayan podido disfrutar de unas vacaciones. Además, han inundado la publicación con cientos de 'me gusta'.

Tal y como revelaba el argentino en un video, estas últimas semanas no han sido las mejores para la pareja, quien por fin ha podido disfrutar de un merecido descanso: "¡Hola! Ya puedo hablar un poco. Este vídeo es para dar las gracias a todo el mundo por todos los mensajes, por todo el cariño en este momento", contaba Lauro desde la cama del hospital y siempre acompañado de su pareja.

"Casi no lo cuento, es una neumonía por una bacteria que llaman neumococo, que vino de la nada", explicaba el hospitalizado. "Bueno, de la nada no, se lo han pegado, no saben quién", le interrumpía la cantante entre risas. "Alguien lo tenía en su cuerpo y ha pasado al mío a través del habla, y bueno, si no fuera por mi amigo Martín y su hermano, no estaría aquí. Es durillo. Gracias al cariño de ustedes, gracias a ella, a todos mis hijos, tengo mucha fuerza", continuaba diciendo Lauro.

La pareja de Nuria Fergó aprovechaba también para darle las gracias a los médicos: "Voy a seguir en la UCI unos días más, aquí en el hospital, en la clínica Santa Elena, que te tratan extraordinariamente bien, son supermajos. Nada, gracias de todo corazón al mundo, gracias por el cariño, y por el respeto sobre todo. Muchísimas gracias, y solo deseo volver pronto. Disfruten de la vida, disfruten de todo, que todo cambia en un segundito y se puede complicar", concluía.

Sin embargo, días después la evolución del argentino daba un giro radical y comenzaba a agravarse. "Se intensifica el tratamiento. La infección se ha pasado a la pleura", comentaba Lauro, quien finalmente se tuvo que someter a una operación. La intervención duró en torno a tres horas y fue todo un éxito.

"Ha salido todo bien, pero el médico le ha dicho a mi madre, que es la que estaba en Málaga pendiente de todo, que ha sido muy meticuloso todo y por eso han tenido que estar tanto rato (…) Han tenido que limpiarle todo lo que hay alrededor de la pleura, que era como una cosa muy gelatinosa y por eso no drenaba. Así que ya está todo limpito", aseguraba con alegría la cantante.

Ahora Juan Pablo se encuentra en perfecto estado de salud y puede presumir de haber hecho frente a la enfermedad. Estos días el argentino se ha tomado unos días para descansar junto a la cantante, con la mirada puesta en planes de futuro junto a ella.