Piden 21 meses de cárcel para María León por su altercado con varios policías en Sevilla

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla ha pedido 21 meses de prisión para la actriz María León por el altercado que protagonizó con tres policías locales sevillanos el 1 de octubre de 2022. Esto rebajaría en tres meses la petición de los agentes.

El órgano ha propuesto esta pena junto a la petición del pago de dos multas: una de 720 euros por un delito leve de lesiones y otra de 100 por daños a una agente policial, según han señalado fuentes cercanas a la investigación. Todo ello en el marco de un proceso por un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad.

En el caso del escrito de los propios policías, que se hizo público hace una semana, se piden dos años y un día de prisión, además del pago de una multa de 5.400 euros. Esta petición ha quedado reflejada en los informes que han presentado los agentes, que han reclamado la citada condena por un delito de atentado a la autoridad más otros delitos de desobediencia y lesiones.

Una de los agentes, que presuntamente recibió un puñetazo y una patada, ha pedido una indemnización de 150 euros por las lesiones físicas sufridas -que ha reducido a 100 la Fiscalía-, sumada a otra de 1.000 euros por daños morales derivados de los hechos y de la transcendencia que tuvieron. La petición se ha hecho después de que en febrero la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla desestimase el recurso presentado por la actriz contra su detención, al entender los jueces que la actuación de la Policía se hizo conforme a la ley.

La detención

En un auto de seis folios firmado por tres magistrados, la Audiencia rechazaba el recurso presentado por la actriz, el tercero en el que reclamaba este mismo asunto, destacando los jueces que se desestima el argumento de que fue detenida por no identificarse. Por el contrario, fue por escapar del coche policial en el que era trasladada para ser identificada en comisaría.

Según sucedieron los hechos, María León fue detenida de madrugada tras agredir, presuntamente, a un agente que la conducía a Jefatura para ser identificada, tras serle requerida la documentación en la calle durante una trifulca con una patrulla policial. Este altercado tuvo lugar cuando un policía dio el alto a un hombre que circulaba en bicicleta con una copa de cristal en una mano. Cuando los agentes estaban identificando al varón, un grupo de personas, entre los que se encontraba la actriz, empezaron a increpar al agente. Fue precisamente León la que comenzó a grabar la actuación policial.

Al producirse insultos a los policías, un agente le requirió la documentación, a lo que la actriz no se negó e indicó que no la llevaba encima. Por ello, fue introducida en un patrullero para encaminarse a una comisaría, aunque en ese momento una de las personas que estaba con ella abrió la puerta del coche, para salir del vehículo y, presuntamente, agredir a uno de los policías. Por estos hechos fue detenida, y tras pasar la noche custodiada fue trasladada a los juzgados de Sevilla para ser sometida a un juicio rápido, en el que se acogió a su derecho constitucional a no declarar y fue puesta en libertad con cargos.