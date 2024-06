La frustrante realidad de los trabajadores en Ibiza: "La caravana me sale más asequible"

Más de tres millones y medio de turistas visitan Ibiza cada año atraídos por sus playas paradisíacas y sus innumerables ofertas de ocio. Sin embargo, esto ha contribuido a que la isla ubicada en el archipiélago balear tenga un grave problema con la vivienda, el cual se agrava especialmente para los trabajadores temporales de distintos sectores. Ante la imposibilidad de encontrar donde vivir muchos han optado por alquilar caravanas, mientras que otros tienen la 'fortuna' de poder vivir en su lugar de trabajo.

Manuel es una de esas tantas personas que, al no haber encontrado una habitación donde dormir, decidió alquilar una caravana compartida que le cuesta 650 euros al mes. Trabaja como camarero de temporada y la única forma que encontró para que le salieran las cuentas a fin de mes fue esta. "Encontrar una habitación es carísimo, la caravana me sale más asequible", expresa.

Ante este problema que afecta a un gran número de trabajadores una empresa de embarcaciones de recreo ha decidido comprar un piso para ofrecerle habitaciones a sus trabajadores. "Necesitamos soluciones para que la gente que venga aquí a trabajar tenga una vivienda digna, por lo menos una habitación, donde ducharse, donde asearse, y no vivir acampado", afirma el dueño.

Sin embargo, no es el único que ha tomado esta decisión ya que algunos restaurantes han optado por hacer lo mismo. De hecho, el dueño de uno de estos establecimientos afirma que de no haber ayudado a sus empleados "no hubiera podido abrir, porque no tendría ni cocina". Además, tampoco hubiera contado con camareras, ya que estas afirman que en las inmobiliarias les pedían el pago de un año por adelantado.

Los dueños de algunos hoteles también han decidido hacer algo al respecto y por este motivo le ofrecen hospedaje al 30% de sus empleados. "Como está la situación con los alquileres, es que no hay opciones de encontrar algo", afirma una de las trabajadores del establecimiento.

Cabe destacar que el problema de la vivienda no solo afecta a las personas que trabajan de la mano con el turismo, sino también a las que forman parte del sector educativo. De hecho, a algunos profesores les sale más económico volar todos los días de Mallorca hasta Ibiza que alquilar una vivienda en la 'isla blanca'.