Milei, tras ser condecorado por Ayuso: "No dejen que el socialismo les arruine la vida"

Agradecimientos, honores y críticas veladas contra Pedro Sánchez. El encuentro de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Argentina, Javier Milei, de este viernes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, ha sido el foco de interés del día. Tras un encuentro en privado, Ayuso ha entregado la Medalla Internacional al Mandatario. Concluida la ceremonia, ambos dirigentes se han pronunciado públicamente, en un discurso centrado en la económica y la contraposición del modelo liberal y socialista: "No dejen que el socialismo les arruine la vida", ha advertido Milei en su intervención.

"Es un honor recibirte en esta sede, nos produce una tremenda alegría", ha expresado la presidenta regional. El discurso de Ayuso se ha convertido en un argumentario en defensa de las políticas liberales, donde ha sacado pecho sobre su buena gestión al frente de la Comunidad de Madrid. Asimismo, entre sus palabras se han desprendido varías críticas veladas contra el Gobierno de Pedro Sánchez: "La defensa de la libertad siempre merece la pena por muchas amenazas que reciba". La dirigente ha aprovechado la visita del mandatario argentino para ejemplificar las consecuencias de los "proyectos liberticidas" que empobrecieron Argentina: "La que fue una de las naciones más ricas del mundo, ha ido perdiendo prosperidad".

"Nosotros venimos del futuro a contarles una historia que es deseable evitar, la decadencia que causa el socialismo", ha comenzado su intervención el presidente argentino. Milei ha expuesto los males de las políticas de izquierda causan y sus consecuencias directas sobre la población. El mandatario ha lanzado un mensaje a la población española, invitando a que tomen ejemplo del cambio de signo político que se produjo en su país durante los últimos comicios: "Tengo la esperanza que estén despertando".

La expectación en la Puerta del Sol ha sido grande por la llegada del mandatario argentino, en su segunda visita a España. Sobre las 19.00 horas, Ayuso y Milei se han dirigido a la sede del Gobierno regional. Hasta el interior del edificio se han colado los gritos de ovación que han exclamado al ver a los dirigentes políticos los cientos de personas que se han reunido en torno al cordón de seguridad: "Milei, amigo, España está contigo", han gritado algunos asistentes. Una vez dentro de la sede autonómica, el mandatario ha saludado a los consejeros y se ha dirigido junto a la presidenta regional a una sala donde han conversado cerca de cuarenta minutos.

Desde el Ejecutivo autonómico justifican la condecoración por "los vínculos históricos y culturales de Argentina con la región". En la Comunidad habitan unos 48.000 ciudadanos de Argentina, lo que sitúa a los argentinos como uno de los 20 grupos de población extranjera más numerosos. Asimismo, resaltan que de las 72 empresas argentinas en España, 36 se ubican en la región, lo que supone el 97% de la inversión de este país en España. La condecoración se ha otorgado por medio de un Decreto de la presidenta que se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Argentina, Javier Milei, durante un encuentro en la Real Casa de Correos. COMUNIDAD DE MADRID

Este distintivo fue creado durante el mandato de Cristina Cifuentes como un gesto de cortesía y un reconocimiento a los representantes de otros países u organizaciones internacionales. En los últimos años, han recibido la Medalla Internacional personalidades como el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó (2020); el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); el de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); y de la República de Ecuador, Daniel Noboa (2023).

El Gobierno acusa a Ayuso de deslealtad

El encuentro de Ayuso y Milei de este viernes no ha dejado indiferente a nadie. Desde el Gobierno de España han calificado la cita como "una profunda deslealtad hacia las instituciones españolas". La visita del mandatario argentino se produce después de una crisis diplomática a raíz de que Milei calificara de "corrupta" a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez. La tensión fue en aumento hasta el punto de que España retiró a la embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso. Este mismo martes, el mandatario argentino calificó al presidente de España de "cobarde" por "mandar" a los ministros españoles a insultarle y por tener el mismo "modelo" de libertad de expresión que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Durante la mañana del viernes, los ministros del Gobierno central se han pronunciado en contra de esta condecoración. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha recalcado este viernes que España "solo tiene una política exterior", que se coordina con todas las instituciones del Estado, incluida la Casa Real, y ha subrayado que la visita del presidente de Argentina, Javier Milei, es privada. "Sin duda se trata de una visita privada, no hay nada de agenda oficial de lo que yo he conocido hasta ahora en esa visita", ha respondido Albares al ser preguntado en una rueda de prensa.

La oficialidad o no de la cita ha sido tema de debate desde que se anunció el encuentro este miércoles. Precisamente, desde Más Madrid enviaron este jueves un burofax a la Comunidad de Madrid solicitando que no se entregue la medalla, ya que el distintivo debe entregarse a los dirigentes que realicen una visita oficial, por lo que "no se cumple el requisito material para la concesión del reconocimiento previsto en la ley madrileña", argumentó la formación política.

El presidente argentino aterrizó en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz sobre las 14.00 horas. Este será su segundo viaje a España, después de que en mayo participara en un acto de Vox para anunciar su libro. Tras la reunión con Ayuso, Milei se ha dirigido al Casino de Madrid, a pocos metros de la sede del Gobierno regional, para recoger el premio que le entregará el Instituto Juan de Mariana.