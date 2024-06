El CIS de Tezanos se defiende tras su última encuesta y sugiere que el PP va a investigarle para "enmascarar" sus resultados electorales

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha respondido este viernes ante las acusaciones recibidas por "supuestos errores" en su barómetro de junio sobre las elecciones europeas lamentando "las críticas por parte de determinados analistas". Según el último informe del CIS de Tezanos, el PSOE ganaría unas hipotéticas elecciones a día de hoy, posicionándolo por delante del PP, tan solo 11 días después de la victoria de los populares.

La institución se ha pronunciado en un comunicado tras conocerse que el Partido Popular ha activado este viernes en el Senado una investigación para abordar el funcionamiento del organismo que preside Félix Tezanos. "Utiliza el CIS como un instrumento de movilización para favorecer al PSOE", señala Cuca Gamarra, secretaria general del PP. "Podemos hablar de malversación, podemos hablar de muchas cuestiones, por eso queremos que se investigue, porque se está dando un uso indebido al dinero público", ha afirmado Gamarra acusando a Tezanos de usar estos fondos para el beneficio del actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, también cargó este miércoles contra los barómetros del CIS durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso. Afirmó que la organización ha usado recursos públicos para "pagar encuestas sobre el presidente del Gobierno y su mujer". "El señor Tezanos ha fallado todas las previsiones electorales y lo ha hecho de forma intencionada, mal intencionada", aseguró al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. La respuesta del ministro sobre Tezanos fue clara: "no tuvo la culpa de que hoy el señor Feijóo no sea presidente del Gobierno".

Juicios de valor muy críticos

El organismo ha realizado un comunicado en el que "lamenta que de forma reiterada se formulen por parte de determinados analistas críticas ante supuestos errores en sus encuestas; lo que les lleva a realizar juicios de valor muy críticos sobre las metodologías utilizadas por el CIS" y, a su vez, asegura que esta institución "hace mediciones y no predicciones".

El Centro de Investigación defiende además en el comunicado que "emplazar al CIS ante críticas sistémicas, bulos y acusaciones de diferente tipo más bien parece una forma de eludir debates auténticamente científicos y rigurosos sobre estas cuestiones, intentando enmascarar al mismo tiempo que en determinados procesos electorales algunos partidos no han logrado los objetivos que se habían fijado previamente". Mientras, aclara que no "pueden ni deben entrar" en "asuntos políticos" ya que "al CIS no le conciernen".

Refiriéndose al anuncio de la secretaria general del PP sobre la activación de una investigación en su contra, el CIS manifiesta "su disposición a colaborar en esta convocatoria". Además, la organización cree que así podrán "aprovechar para informar pública y transparentemente sobre la gestión del CIS y los procedimientos seguidos en su labor investigadora y en su gestión pública". Finaliza asegurando que sus cuentas "son auditadas anualmente, siendo uno de los organismos cuyas últimas cuentas no han sido de objeto de ningún reparo".

La criticada encuesta, que se publicó este jueves, se realizó a partir de 4.011 entrevistas entre el 31 de mayo y el 6 de junio y estimó que el 31,7% de los votos iría destinado al PSOE, mientras que el PP se situaría un punto por debajo y Vox en tercer puesto con el 12,1%. Les sigue Sumar, con el 8,8% de los sufragios; Podemos, con el 3,6%; ERC con el 1,8% y Junts con el 1,6%. La nueva agrupación liderada por Luis "Alvise" Pérez aparecería por primera vez en un sondeo con una estimación del 1,5% de los votos. Sin embargo, los resultados resultaron bastante diferentes, con el 34,2% de los votos para un PP vencedor, que colocaban a los de Feijóo cuatro puntos por encima de los socialistas, con 30,18%.