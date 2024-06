El Pequeño Nicolás, condenado a pagar 360 euros por herir con cuchillo a un cocinero con el que discutió en un restaurante

Un juzgado ha condenado a una multa de 350 euros a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como 'El Pequeño Nicolás', por causar un corte a un trabajador de un restaurante de Madrid en 2019, al considerar acreditado que cogió un cuchillo y se encaró con el empleado sabiendo que podría lesionarle.

En la sentencia, la titular del Juzgado de lo Penal número 14 de Madrid condena al Pequeño Nicolás por un delito leve de lesiones con la atenuante de dilaciones indebidas, y absuelve al otro acusado, un amigo con el que comía en el restaurante, del delito de lesiones leves y de resistencia a la autoridad del que era acusado.

En el juicio la Fiscalía acusó a Gómez Iglesias de un delito menos grave de lesiones y pidió para él un año y nueve meses de prisión, mientras que a Rubén D.C. le imputó un delito de resistencia y un delito leve de lesiones por el que pidió para él diez meses de cárcel y multa.

Los acusados defendieron su inocencia y el Pequeño Nicolás declaró que no agredió a nadie, sino que recriminó a los trabajadores que le hubiesen robado el móvil, llegó a coger un cuchillo instintivamente pero se lo quitaron, y le echaron a empujones.

Forcejearon

Ahora la magistrada considera probado que el 19 de diciembre de 2019 sobre las 22:30 horas los dos acusados estaban en un restaurante de la calle Orense de Madrid y Francisco Nicolás Gómez Iglesias discutió con la camarera que le atendía, cogió un cuchillo de una de las mesas y se encaró con un cocinero del restaurante, que le dijo que saliera del establecimiento.

Este camarero "forcejó con el citado acusado para quitarle el cuchillo, aceptando el señor Gómez Iglesias, como resultado más probable de su conducta que, si seguía con el cuchillo en la mano, el trabajador podría cortarse, como de hecho así sucedió".

Luego el cocinero logró sacar del establecimiento al Pequeño Nicolás, forcejeando, sin que quede acreditado que éste le golpeara en la ceja ni que el otro acusado se resistiera a los policías que acudieron al lugar.

La magistrada no da crédito a la versión ofrecida por este acusado, pero si a la de los trabajadores que relataron los hechos, y subraya que el trabajador herido renunció a cualquier indemnización, lo que descarta que tuviese un ánimo espurio. Añade que el hecho de que la cámaras del local no grabasen ese momento no quita veracidad a los hechos denunciados.

Sobre el segundo acusado la magistrada pone de relieve que en el juicio no declaró ninguno de los agentes que participó en la detención, y que "el agente lesionado no fue citado al acto del juicio por un claro erro en el número profesional del mismo", así como que los policías que intervinieron iban de paisano.

Francisco Nicolás Gómez Iglesias saltó a la luz pública en 2014, cuando fue detenido acusado de hacerse pasar por miembro o enlace del Gobierno y de la Casa Real, y ha sido investigado en varias causas judiciales, algunas de las cuales han sido archivadas.

Recientemente el Tribunal Supremo le ha absuelto de la condena a 3 años de prisión que dictó la Audiencia Provincial de Madrid por haberse hecho pasar por un cargo relacionado con la Vicepresidencia del Gobierno y la Casa Real en su viaje a Ribadeo (Lugo) en 2014.

Hace unos meses el Supremo sí que confirmó la condena a un año y nueve meses de cárcel que la Audiencia de Madrid impuso a Gómez Iglesias por falsificar un DNI para que un amigo hiciera el examen de Selectividad por él, en la que fue la primera decisión del alto tribunal sobre los recursos interpuestos por el joven.

Aún quedan dos recursos pendientes en el alto tribunal contra sendas condenas, una por un presunto engaño a un empresario simulando ser un asesor del Gobierno (3 años y 5 meses), y otra por una trama con policías y un alto cargo del Ayuntamiento de Madrid para obtener datos reservados y hacerse pasar por un alto cargo del Estado (4 años y tres meses).