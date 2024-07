Juan Vila, de Recordati Rare Diseases: "En la investigación en enfermedades raras todos tenemos que arrimar el hombro"

Se calcula que existen alrededor de 7.000 enfermedades de las denominadas raras o poco frecuentes. De ellas, apenas un 1% disponen de un tratamiento eficaz. La falta de conocimiento e investigación provoca que millones de personas con este tipo de enfermedades no tengan una opción terapéutica específica que mejore su calidad de vida. Para cambiar esta realidad, es necesaria la colaboración de estados, pacientes y laboratorios como Recordati Rare Diseases, que apuestan por investigar y desarrollar medicamentos para un grupo determinados de enfermedades minoritarias, como explica su director general, Juan Vila.

Desde Recordati rare Diseases, aseguran que la salud debe ser un derecho, no un privilegio. ¿Cómo se compagina derecho a la salud y negocio?Hay una legislación que ayuda a la investigación en las enfermedades raras o minoritarias. Así, cuando para una de estas enfermedades hay una molécula que puede funcionar, se empieza a investigar, y, si funciona, se le asigna un estatus de medicamento huérfano. Precisamente para que estos fármacos no se queden huérfanos, se ha sacado legislación que le dotan de una serie de ayudas. En estos casos, por ejemplo, se pueden registrar una vez publicados ciertos datos iniciales, tiene una serie de revisiones prioritarias por las autoridades sanitarias que regulan la aprobación de estos medicamentos, muchas veces se permiten hacer diseños especiales de estudios por toda la complejidad y la dificultad que tiene el reclutar un número mínimo de pacientes… Con todas esas medidas, que hacen más fácil la investigación, se consigue es que los laboratorios sigamos o nos animemos a investigar estas enfermedades y se consigan medicamentos novedosos para este tipo de patologías.

Investigar o no enfermedades raras, ¿es solo cuestión de dinero?No, porque lo cierto es que investigar estas enfermedades no es nada fácil. Primero, porque muchas veces no se conocen, y lo que no se conoce, no se investiga. Por otro lado, porque hay muy poquitos pacientes, y esto hace que se sepa muy poco sobre su diagnóstico y su tratamiento y que sea difícil también investigar con ellos, porque en muchos casos tienes que trabajar con pacientes que están en distintos países.

Yo siempre pongo en ejemplo de la una enfermedad que nosotros estudiamos mucho, la enfermedad de Cushing, para la que tenemos un medicamento ya. Es una enfermedad se tarda mucho en diagnosticar porque los síntomas que provoca son muy habituales y generales: se da en mujeres de entre 30 y 40 años, y provoca cansancio, algo de depresión, se coge peso, sube la hipertensión, colesterol, azúcar… Cuando estas personas acuden al médico, se van tratando estas patologías según van surgiendo, pero se tarda mucho en dar con que es a causa de un tumorcito que provoca que suba el cortisol y que acaba afectando a todo el cuerpo. Una vez que se detecta, se opera y nosotros tenemos un tratamiento, pero, claro tiene que ser diagnosticada.