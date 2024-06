Las clarisas de Belorado serán excomulgadas tras más de un mes de conflicto con la Iglesia: así ha sido su ruptura con el Vaticano

Las clarisas díscolas de Belorado (Burgos) y Orduña (Vitoria) han ratificado su "unánime e irreversible posición" de abandonar de la Iglesia católica. Lo han hecho después de que el 13 de mayo hicieran público un manifiesto de 70 páginas, suscrito por la exabadesa de la comunidad, sor Isabel de la Trinidad, en el que anunciaban que pasarían a estar "bajo la tutela y jurisdicción de Pablo de Rojas Sánchez-Franco", un católico excomulgado en julio de 2019 y fundador de la llamada Pía Unión de San Pablo Apóstol.

Las religiosas han tomado esta decisión debido a la "persecución" que, según denuncian, han sufrido por parte de la comunidad eclesiástica tras prohibirles vender un convento que tienen en propiedad. Así, este viernes han insistido en que su ruptura con el Vaticano es fruto de una "madura, meditada y consciente reflexión". "Nos separamos libre y voluntariamente, con unanimidad y con alegría de espíritu", han reiterado.

Las clarisas tenían hasta las 14:00 horas de este viernes para presentarse ante el Tribunal Eclesiástico y declarar por un delito de cisma. Sin embargo, no se han presentado, lo que da vía libre al Arzobispado de Burgos para declarar su excomunión conforme al Derecho Canónico, un decreto que tendrá que firmar el arzobispo, Mario Iceta. Por su parte, las monjas han asegurado que cualquier pena o sanción canónica, como la excomunión, son "nulas", ya que para ellas "no tiene poder sobre las almas" y "carece de efectividad". De hecho, reconocen como último pontífice válido a Pío XII y acusa a los papas posteriores de herejía.

​El origen: un veto inmobiliario

El origen de esa rebelión está vinculado a una operación inmobiliaria fallida. Dieciséis clarisas, con sor Isabel al frente -que no sor Isabel de la Trinidad-, denunciaron en mayo que Roma les había "bloqueado" una solicitud para vender un convento que tienen en propiedad y que está vacío en Derio (Vizcaya). De este modo, pretendían adquirir el monasterio de Orduña, perteneciente a la Diócesis de Vitoria y con la que tenían un acuerdo de compraventa por 1,2 millones de euros.

Al no obtener el permiso para vender el monasterio de Derio, plantearon como alternativa que un comprador ajeno a la orden abonara el millón de euros que faltaba para la compra del de Orduña, para que, cuando ellas pudieran devolverlo, el benefactor transfiriera el convento a las clarisas. No obstante, la operación no se llegó a cerrar ante las dudas de la Diócesis sobre la identidad del comprador interpuesto, ya que es probable que el mismo se trate del excomulgado Pablo de Rojas Sánchez-Franco.

El Arzobispado de Burgos y el Obispado de Vitoria, por su lado, se mostraron sorprendidos por el anuncio de esta comunidad religiosa ya que nunca han manifestado ninguna inquietud. Además, aseguraron que no habían recibido ninguna comunicación oficial sobre la decisión de las religiosas antes de su comunicado.

Una "secta" que "tiene engañadas" a las monjas

De las dieciséis clarisas de Belorado que habían anunciado su salida de la Iglesia, una se desmarcó de la comunidad y fue acogida en otro monasterio de la Federación de Clarisas. Se trata de sor María Amparo, quien aseguró que las religiosas habían caído en manos de una "secta", en referencia a la Pía Unión de San Pablo Apóstol, un calificativo que también ha atribuido a la organización el vicario para la Vida Consagrada de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz, Manuel Gómez Tavira.

"En sus redes piden continuos donativos, no tienen muchos adeptos y es una cosa reducida de un señor de familia bien que tiene mucho dinero", ha afirmado el vicario. Así, Gómez ha asegurado que, detrás de este conflicto, existen intereses económicos, pero también "el engaño" a estas monjas por parte de la abadesa para "perpetuarse en el poder". Las tiene engañadas como si esto fuera una persecución. Es mentira que el Arzobispo de Burgos no le deje vender. Hay muchas mentiras que la madre Isabel les cuenta a las hermanas, que lo creen como la verdad mas grande del mundo", ha indicado.

Una conclusión a la que también ha llegado el obispo de Bilbao, Joseba Segura, quien cree que las hermanas pueden estar siendo "manipuladas". En declaraciones a EITB, Segura ha subrayado que le parece "muy extraño" todo lo que rodea al caso y ha mostrado su preocupación porque muchas son de avanzada edad. "Yo no sé si las monjas que están allí en el convento, algunas con bastante edad, tienen conciencia de que efectivamente se ha dado este paso. Personas que han vivido con la doctrina, con la tradición, con los papas de la Iglesia católica durante mucho tiempo, resulta que de pronto con 80-90 años han decidido que dejan la Iglesia, me parece muy extraño", ha dicho.

Las religiosas rechazan a la comitiva de la Santa Sede



A principios de este mes, la Guardia Civil se personó en el convento tras una llamada de las clarisas, que querían que los agentes echaran a una comitiva enviada por la Santa Sede, una visita que las religiosas rechazaban por completo. El Arzobispado de Burgos calificó estos hechos como un "gesto de hostilidad".

El objetivo de la comitiva era establecer alguna "línea de diálogo de interlocución" con las monjas, además de comunicarles las facultades jurídicas que le competen sobre la administración de los monasterios. Asimismo, también acudieron para transmitirles las notificaciones pertinentes del Tribunal con respecto a la apertura del proceso canónico correspondiente a la declaración de abandono de la Iglesia.

Fueron a Belorado "para exigir la entrega de las llaves y la documentación del monasterio, incluyendo hasta las nóminas, así como para citarnos a declarar ante el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Burgos, para defendernos por un delito de cisma, con amenaza de excomunión en caso de no acudir al mismo", trasladaron las monjas. En este sentido, el Arzobispado de Burgos había dado un plazo concreto para que entregaran una copia de las llaves del monasterio. El tiempo llegó a su fin el 10 de junio y la entrega de llaves nunca se produjo.

Tras estos hechos, el Arzobispado de Burgos ha denunciado que estos hechos pueden interpretarse como "gestos de hostilidad" que manifiestan la "nula intención de la comunidad de establecer cualquier diálogo con la persona designada por la Santa Sede y su equipo". No obstante, ha hecho hincapié en que el comisario pontificio mantiene su voluntad de "tender puentes y de encontrar vías adecuadas para alcanzar una solución".

Denuncia contra el arzobispo de Burgos

En medio de las tensiones entre clarisas y la Iglesia, la exabadesa de los monasterios de Belorado y Orduña ha denunciado al arzobispo de Burgos por abuso de poder, usurpación de representación legal y vulneración del derecho a la libre asociación. Sor Isabel de Trinidad interpuso la demanda contra Mario Iceta en la comisaría de la Policía Nacional de Logroño, según informó José Ceacero, portavoz de las monjas clarisas y miembro de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli.

Ceacero indicó que, con el nombramiento de Iceta como comisario pontificio por parte de la Santa Sede, el arzobispo de Burgos ha cometido un abuso de poder y una usurpación de la representación legal que, ha insistido, le corresponde a la entonces madre abadesa. También manifestó que se había cometido una violación del derecho fundamental de asociación y del principio de libre separación voluntaria, pues las religiosas "se separaron voluntariamente de una federación llamada Confesión Católicos".

Dicha separación se notificó vía burofax a Mario Iceta un día más tarde, por lo que, una vez ha habido una separación voluntaria, las hermanas "quedan fuera de su jurisdicción". "Ni Iceta ni Roma ni nadie puede imponer el derecho canónico porque, en España, no puede estar por encima del derecho civil", insistió Ceacero.

De igual forma, las hermanas también han denunciado que el Arzobispado de Burgos les ha "usurpado" sus cuentas. "Han usurpado la titularidad de las cuentas corrientes, dejándonos sin acceso a los fondos obtenidos con nuestro trabajo y donados por nuestros benefactores", han explicado.

"Ante la confusión creada por los medios de comunicación y el propio D. Mario (arzobispo de Burgos), este último aprovechó para usurpar nuestra representación legal accediendo a la administración de las propiedades y al control de las cuentas bancarias, a las que dejamos de tener acceso el día 4 de junio pasado", han añadido.

Las clarisas crean una comisión para negociar



Tras ratificar su decisión de salir de la Iglesia, las hermanas han nombrado una comisión mediadora para negociar una solución "pacífica y extrajudicial" al conflicto, según han informado en un comunicado. El consejo, que está formado por el bufete de Santander Sarabia y Asociados, GTRS y el abogado Florentino Alaez, se han puesto este viernes a disposición del Arzobispado para entablar una negociación.

Los abogados buscarán una solución a la situación que están atravesando las monjas, que, según sus representantes, "se encuentran indefensas y sin ningún tipo de recursos", ha dicho a EFE el abogado Diego Sarabia. Según los letrados, las monjas no han comparecido ante el Tribunal Eclesiástico para declarar por un delito de cisma al haberse separado de la Iglesia conciliar. Así, entienden que "no resulta por tanto competente el derecho canónico para conocer de ninguna cuestión relativa a este aspecto".

Por esa razón, han conferido su representación a una comisión negociadora que medie con una comisión homóloga del Comisariado del Arzobispado para buscar "una solución pacífica y extrajudicial al conflicto que permita el reconocimiento de sus derechos personales y patrimoniales que están siendo expoliados por el Arzobispado", añade el comunicado.