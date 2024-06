Elena Rodríguez responde a Miguel Frigenti por sus críticas a Adara Molinero: "No tienes ni idea"

Este jueves se emitió el primer programa de Supervivientes All Stars, en el que Adara Molinero se vio superada por la situación y se negó a saltar del helicóptero. Miguel Frigenti ha cargado contra la participante del concurso y Elena Rodríguez ha respondido a las críticas que el colaborador ha lanzado a su hija.

"No me creo nada. Esta peli ya la he visto", ha expresado el periodista en su cuenta de X, post al que la madre de Adara Molinero no ha podido evitar contestar. "Para un poquito por favor, no tienes ni idea", ha pedido Rodríguez.

Pero la cosa no se ha quedado ahí y el colaborador de Telecinco ha vuelto a pronunciarse en la red social. "Ojalá alguien le hubiera dicho a Adara que parara hace unos meses cuando me puso verde públicamente por decir que me gustaba el concurso de una compañera tuya, pero no paró. La diferencia es que yo no estaba concursando en ningún reality, solo hacía mi trabajo. Espero que tu hija se recomponga y disfrute de la experiencia", ha comentado Frigenti.

Adara Molinero y Miguel Frigenti eran buenos amigos, pero la crisis entre ambos comenzó cuando el colaborador apoyó a Ivana Icardi en GH Dúo, con la que Molinero no se lleva bien, en lugar de a su madre, que también concursaba en esa edición del programa.

"Te da igual machacar a las personas cuando están sufriendo", ha continuado Elena Rodríguez. "¿Decir que hay actitudes que ya he visto es machacarla? La crítica nunca puede ser un ataque, y menos cuando no la he faltado el respeto. Para ser el quinto reality de tu hija, te veo muy poco preparada para las críticas", ha respondido Frigenti en otro post.

"Os gusta mucho usar las redes para ejercer presión, pero yo ya soy muy mayor para imbecilidades. Si no queréis opiniones, no vayáis a realities. No pienso contestarte más ni entrar en estas tonterías", ha concluido el periodista.

Elena Rodríguez tampoco ha seguido respondiendo al televisivo y simplemente ha mandando un mensaje de apoyo a su hija: "A casita cariño y no pasa nada mi amor".