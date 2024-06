Acepta una multa de 300 euros tras amenazar al consulado de España en Casablanca con "hacer la yihad" por la tardanza con un papel

Un hombre de origen marroquí y nacionalidad española ha aceptado pagar una multa de 300 euros por enviar el pasado agosto media decena de correos electrónicos amenazantes al consulado de España en Casablanca (Marruecos) por la tardanza en gestionarle un expediente de matrimonio, si bien después, en otro correo, se retractó.

El acusado ha sido juzgado este viernes ante el Juzgado de lo Penal de la Audiencia Nacional, que juzga causas con delitos castigados con penas que no superen los cinco años de cárcel. Desde un principio la Fiscalía pedía para él una pena leve -tres meses de cárcel por un delito de injurias- al aplicarle la atenuante de confesión .

Finalmente, su defensa ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la fiscal del caso, que ha reducido su petición al pago de una multa de dos meses con una cuota diaria de cinco euros (un total de 300 euros) a cambio de reconocer los hechos, que antes del juicio ya había asumido al haberse retractado después de haber enviado esas amenazas, por las que también pidió entonces disculpas.

En sus correos, que ha reconocido haber enviado, el acusado amenazó a los funcionarios del Registro Civil del Consulado General de España en Marruecos, a los que llamó "criminales" y amenazó con "hacer la yihad" y "cortar el cuello" a los trabajadores.

También les reprochó "haber renunciado a mi nacionalidad para tener la española. Tengo un pacto firmado con España y me estáis traicionando no dándome mi correspondiente acta de matrimonio".

Pero el pasado 13 de septiembre de 2023 el acusado se arrepintió de haber lanzado esas amenazas en un nuevo correo, motivo por que el fiscal decidió que se le aplicara la atenuante de confesión. "Hace unos días les escribí varios correos en los que decía insultos y amenazas, quería deciros que eso lo he hecho por un momento de extremo enfado que tuve, porque la cita que se me ha adjudicado para la audiencia reservada me pareció muy desorbitada".

Y añadía: "Quería pediros disculpas por esos correos y deciros que no hace falta alarmarse por lo que dije que iba a hacer en esos correos. No tengo ninguna intención de llevarlo a cabo, retiro todo lo que dije y pido disculpas de nuevo".