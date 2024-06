Sandra Garal, tras separarse de Marco Asensio: "A veces, las crisis no se superan"

Hace ya varios días que Marco Asensio confirmó, a golpe de comunicado, su separación de Sandra Garal tras menos de un año de matrimonio -se casaron en julio de 2023-. Pero ahora, la influencer ha aclarado que se encuentra bien y que lo que quiere "es estar tranquila".

Así lo sostuvo en declaraciones a ¡Hola!, a quien dijo que prefería no entrar en los motivos de la ruptura: "Las parejas tienen crisis. A veces se superan, y otras, no. Así se ha dado y ya está".

La arquitecta también quiso dejar a un lado cualquier rumor relacionado, como la posibilidad de que existieran terceras personas. "Ha sido una relación muy bonita. Marco ha sido una pareja y un marido espectacular. Hemos pasado momentos increíbles y le deseo lo mejor", defendió.

"Nunca he dejado de trabajar. Por eso, puedo estar feliz y tranquila. Obviamente, sí dejé algunas cosas de mi vida al irme de Madrid, aunque pudiera trabajar a distancia. Pero, afortunadamente, las puedo retomar", aclaró Garal. "Siempre he tenido presente que quería ser independiente y, en un momento de estos, se agradece. Ahora, a centrarme en mí, que es muy bonito. Estoy ilusionada con eso".

La influencer añadió que está trabajando en una nueva línea de maquillaje y sus diferentes colaboraciones, por lo que está "supercontenta". "Para adelante, que la vida es muy bonita y hay que seguir con ella", declara.

Además, agradece todo el apoyo que tiene de su familia y amigos: "Vosotros os habéis enterado ahora de la noticia, pero esto ya venía de hace un tiempo y mis amigas han sido no de diez, sino de veinte. Me he dado cuenta de toda la gente que tengo a mi alrededor y me quiere. Eso ha sido precioso y es con lo que me quedo".

El mismo recuerdo positivo de la relación tuvo el futbolista el 11 de junio cuando confirmó su separación apenas dos días después de que saltaran los rumores de crisis: "Han sido unos años maravillosos y quiero agradecer públicamente a Sandra todo lo que he vivido a su lado. Siempre tendrá un lugar en mi corazón como una persona muy especial, que me ha aportado mucho y con la que he tenido el placer de compartir un tiempo importante de mi vida".