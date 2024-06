Luitingo y Jessica Bueno celebran sus seis primeros meses de relación: "Nos quedan muchas cosas por vivir juntos"

Durante su paso por GH VIP, Luitingo y Jessica Bueno se conocieron y comenzaron una relación sentimental. La modelo y el artista acaban de cumplir seis meses como pareja y lo han celebrado dedicándose unos profundos mensajes expresando su amor.

"Te daría un abrazo hasta que se acabase el mundo y no necesitaría más", ha expresado Bueno a través de sus stories de Instagram, donde ha compartido una imagen de lo más romántica junto a su novio, en la que aparecen abrazados y muy sonrientes.

"Seis meses a tu lado y aun nos quedan muchas cosas por vivir juntos. Muchos deseos que hacer realidad. Pero lo que más feliz me hace es saber que siempre tengo tu pecho donde me refugio y donde me siento en paz y completa", ha añadido en la misma publicación. "Te quiero más que ayer y menos que mañana", ha concluido Jessica Bueno.

'Story' de Instagram de Jessica Bueno. JESSICA BUENO / INSTAGRAM

El artista también ha dedicado un post a su novia. "Nueve meses conviviendo contigo desde que te conocí y seis meses de novios. Feliz seis meses al amor de mi vida", ha escrito en sus stories.

'Story' de Instagram de Luitingo. LUITINGO / INSTAGRAM

"Te quiero y te querré. Dios quiera que siempre estemos juntitos. Te amo", ha añadido Luitingo junto a una foto que la pareja se hizo durante su viaje a Disneyland Paris.

Ambos han vivido muchas cosas juntos desde que salieron de la casa de Guadalix y nunca han dudado en expresar lo mucho que se quieren, dejándolo reflejado en sus redes sociales, y esta ocasión no iba a ser una excepción.