¿Sorpresa en las elecciones del Reino Unido? Esto es lo que dicen las encuestas a poco más de 10 días de las urnas

A los británicos les encanta apostar. Eso explica el tamaño y la importancia de las empresas de apuestas en Reino Unido. Puestos a apostar, lo hacen por cualquier cosa, también sobre política. Se apostó sobre cuándo serían los comicios y eso se ha convertido en el último escándalo porque lo hicieron cargos públicos cercanos al primer ministro. En cambio, poco hay que apostar sobre cómo le va a ir a Rishi Sunak en esa cita electoral, la del 4 de julio.

Las encuestas anuncian desde hace meses una contundente victoria de los laboristas y eso no ha cambiado ni con la inminencia de las elecciones. Dicen los sondeos que habrá triunfo laborista y, también en Gran Bretaña, un ascenso de la extrema derecha.

Todo apunta a una "derrota histórica" del Partido Conservador, que pondría fin a 14 años de gobierno. Según las principales empresas de demoscopia del Reino Unido, el Partido Laborista de Keir Starmer ganará de manera clamorosa y formará el próximo ejecutivo.

Los laboristas, entre 406 y 516 escaños

El líder de los laboristas, Keir Starmer, en un acto electoral. DPA vía Europa Press

Según las encuestas realizadas por YouGov, los laboristas obtendrían unos 425 de los 650 escaños de la Cámara de los Comunes, un apoyo similar al que logró Tony Blair en 1997, hace 27 años.

Otros sondeos indican lo mismo. El de Savanta, que publica The Daily Telegraph, pronostica 516 escaños para los laboristas y el de More in Common reduce la victoria a 406 escaños. La cámara tiene 650 escaños y la mayoría se obtiene con 326.

Para los tories, la demoscopia anuncia un desastre. YouGov les da a los conservadores 108 escaños y 67 para el Partido Liberal Demócrata; Savanta, 53 y 50 asientos; y More in Common proyecta 155 escaños para los de Sunak y 49 para los liberaldemócratas.

El escándalo de las apuestas

La Comisión Nacional del Juego está investigando a al menos tres personas vinculadas al Partido Conservador por realizar apuestas basadas en información interna sobre la fecha electoral. Todos ellos habrían utilizado información confidencial para apostar sobre el momento en que Sunak convocaría finalmente las elecciones. Un agente del equipo de seguridad del primer ministro fue detenido el lunes y se ha sabido que Craig Williams, asistente privado del jefe de gobierno, apostó 100 libras a que iba a haber comicios tres días antes de que Sunak los convocara.

Ascenso de la extrema derecha

La derrota que se prevé para el Partido Conservador es de tal envergadura que las encuestas dicen que hasta podrían verse superados por la ultraderecha del Reform UK, el partido antiinmigración. Es decir, que los tories no serían ni la segunda fuerza política.

El líder del partido Reform UK, Nigel Farage. Agencia EFE | EFE

Una encuesta de YouGov para The Times sitúa a Reform UK con un 19% de los votos, frente al 18% de los conservadores. Por eso Nigel Farage, el populista líder de Reform UK, asegura que su partido es "la oposición a los laboristas".

Según este sondeo, las cosas están así a dos semanas del día de las votaciones:

Laboristas: 37% (-1) Reform UK: 19% (+2) Conservadores: 18% (-) Liberal Demócratas: 14% (-1) Verdes: 7% (-1) Scottish National Party: 3% (+1) Independentistas de galés: 1% (-)

El primer ministro podría perder su escaño

Sunak, cuando anunció bajo la lluvia el adelanto electoral LAPRESSE

Sunak fue testigo en mayo de un éxodo masivo de sus propios diputados. Y es que el primer ministro tiene el peor índice de popularidad y aprobación que haya recibido cualquier primer ministro británico.

De Johnson a Sunak, pasando por Truss En las elecciones de 2019, los conservadores obtuvieron un total de 365 escaños y Boris Johnson se convirtió en primer ministro. Sin embargo, en octubre de 2019, el Parlamento se disolvió y en las elecciones anticipadas, Johsnon volvió a ganar. Tras la crisis por la Covid y el "Partygate" (las fiestas que se celebraron en Downing Street en plena pandemia), Johnson dimitió. Le sustitutó Liz Truss, que apenas duró unos meses. También dimitió y fue sucedida por Sunak.

Según el gráfico que pinta POLITICO, a fecha de 19 de junio, a Sunak solo le aprueba el 27% de los británicos y le suspende el 65%. El millonario político ha sido votado como el "peor primer ministro del Reino Unido".

La última encuesta que publica el periódico Telegraph señala que existe la posibilidad real de que Sunak pierda su escaño parlamentario. Si eso ocurre, sería el primer primer ministro en funciones que pierde asiento en la Cámara de los Comunes. La incertidumbre sobre el futuro liderazgo del Partido Conservador es enorme y ya antes de votar está en marcha el debate sobre quién sucederá a Sunak.