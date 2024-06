Ben Affleck habla sobre Jennifer Lopez en su primera entrevista tras su crisis matrimonial: "La gente la ama"

Después de que saliera a la luz la crisis matrimonial por la que Jennifer Lopez y Ben Affleck estaban pasando, el actor ha hablado por primera vez de la artista en el programa de entrevistas de Kevin Hart, donde también se ha sincerado sobre lo que supone para él la fama.

"No me importa, puedes sacarme una foto en un bar o en un estreno con mi mujer, me importa una mierda. No te voy a percibir. Pero con mis hijos, eso es diferente", ha comentado el intérprete. Lo que ha destacado, tras la crisis de pareja que han atravesado, es que se ha referido a Jennifer Lopez como "mi mujer".

Affleck ha continuado hablando de la fama y ha destacado lo querida que es la artista. "Ella es tan famosa", ha comentado. "La gente la ama y ella realmente representa algo importante para la gente", ha añadido el actor, que ha contado una anécdota en relación con esto.

La pareja viajó a Nueva York junto a sus tres hijos y los dos de Jennifer Lopez. Se dirigían a una obra de teatro y decidieron bajarse del coche y andar "una manzana y media" porque llegarían tarde. Pero, según Ben Affleck, fue una "locura" atravesar Times Square porque los fans se volvían locos con su mujer.

"En ese momento tienes que estar ajeno a actuar como si todo estuviera bien", ha afirmado el entrevistador. "Pues sí, por eso pongo mi bitch face", ha añadido el actor, que también ha explicado el motivo por el que suele aparecer con cara de cansado.

"Tampoco me gusta ser el centro de atención. Es por eso que la gente me ve y dice: '¿Por qué este tipo siempre está enfadado?'", ha expresado el marido de Jennifer Lopez, que ha asegurado que es "un poco tímido".