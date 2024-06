Bolaños pide al vicepresidente de Aragón que "se deje de patochadas" y Nolasco pide disculpas por difundir la conversación

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido este viernes al vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, que "se deje de patochadas" y se dedique a "gobernar para los ciudadanos", después de que el dirigente de Vox haya grabado el contenido de una breve conversación con el ministro en Zaragoza y su equipo la haya distribuido entre los periodistas. Nolasco ha pedido disculpas.

El vicepresidente recibió este jueves a Bolaños antes de la reunión sectorial de Justicia celebrada en Zaragoza, momento en que quiso hacer entrega al ministro del dictamen del Consejo Consultivo de Aragón que avala el recurso de inconstitucionalidad que prepara el Ejecutivo autonómico contra la ley de amnistía. Ambos intercambiaron unas palabras y el vicepresidente llevaba un micrófono en la solapa que pudo grabar la conversación.

Tras conocerse que el equipo de Nolasco había difundido la grabación a los medios a través del grupo de Whatsapp del Gobierno de Aragón, Bolaños ha afirmado, en declaraciones a los periodistas, que los gobernantes "ultras" siempre están en su polémica del día, en la dosis de crispación, de odio" para que se hable de ellos y no de lo mal que gobiernan.

"Por eso necesitan este tipo de episodios", ha dicho el ministro, antes de pedir a este tipo de dirigentes que "gobiernen en beneficio de los ciudadanos y que se dejen de patochadas".

Tras saltar la polémica, el vicepresidente aragonés ha explicado que no dio orden de difundir el audio de la conversación y ha pedido disculpas. "No ha sido lo que yo quería hacer", ha dicho, aunque ha querido remarcar que la charla con Bolaños "fue pública, no privada", pues la mantuvieron en presencia de cámaras y periodistas.

"Yo tenía ya el pinganillo puesto porque luego tenía que declarar ante ustedes. Y, como ustedes saben, yo siempre llevo el pinganillo después para hacer las intervenciones que tengan que hacer. Pero, en cualquier caso, vuelvo a repetir, no era una conversación privada", ha continuado Nolasco. "En cualquier caso, se graba y se difunde, lo que quiere decir es que fue no intencionadamente", ha explicado, para asegurar después que tomará medidas en su equipo por la difusión de la grabación.