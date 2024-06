Marina Yers, tras su mala experiencia con un blanqueamiento dental en Tailandia: "Ahora no me planteo hacerme más tratamientos"

El vídeo de la influencer Marina Yers tras salir llorando de una clínica dental en Tailandia ha generado un gran revuelo en las redes sociales, donde la joven ucraniana explicaba que había sido la experiencia más dolorosa de su vida.

Tal como apuntó Marina, se encontraba en un centro comercial plagado de clínicas dentales que prometían increíbles resultados tras los tratamientos de blanqueamiento dental. Por ello, la joven decidió someterse a uno de ellos.

Este viernes, Marina Yers ha contactado en directo con Espejo Público, desde donde ha asegurado que esta no era la primera vez que se hacía un blanqueamiento dental, pero nunca le había provocado ese dolor insoportable al que hacía referencia en su vídeo. Por ello, la influencer ha destacado que, por el momento, no contempla volver a someterse a más tratamientos dentales.

Además, Marina Yers ha apuntado que no decidió hacerse un blanqueamiento dental debido al bajo coste que el tratamiento tiene en Tailandia, donde no supera los 150 euros: "Es un precio asequible para la gente que vive allí, así que, en Tailandia, no es barato sino algo normal".

Finalmente, la joven ha apuntado que, aunque ahora no pretende volver a pasar por este proceso, en caso de volver a hacerlo, sin duda, lo haría en España.