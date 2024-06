Cómo funcionan los fondos monetarios y las cuentas remuneradas, una alternativa de ahorro

Los bancos españoles no están respondiendo y siguen sin trasladar la remuneración que reciben por el dinero que colocan en el Banco Central Europeo (BCE) a los depósitos de sus clientes. De hecho, la tasa que paga el organismo por los saldos se sitúa actualmente en el 3,75% tras el recorte de la reunión de junio, según Help My Cash.

"Un interés que sigue sin reflejarse en los plazos fijos de los depósitos de los bancos españoles", señala Olivia Feldman, economista y cofundadora del comparador financiero HelpMyCash, quien recuerda que, según los datos del Banco de España, en abril "el interés ofrecido en las nuevas operaciones de depósitos se situaba de media en el 2,53% y caía hasta el 2,48% para los plazos fijos a un año, mientras que el BCE llegaba a pagar un 4%".

Mejores opciones de ahorro para los españoles

En este contexto, según el Banco de España, el 40% de los ciudadanos ahorran en metálico. "Los ciudadanos pueden tener miedo a perder sus ahorros, pero no se dan cuenta de que guardando el dinero debajo del colchón o en una hucha pierden poder adquisitivo por la inflación", advierte Feldman.

Por eso existen otras alternativas que nos explican desde HelpMyCash: si se opta por los mejores depósitos españoles a un año, estos mantienen las rentabilidades en torno al 3%, "aunque los tipos más elevados los encontramos en los plazos a 3 y 6 meses, con intereses de hasta el 3,50%", explica Feldman.

En cambio, las rentabilidades de los depósitos de bancos europeos suben hasta en el 3,60%, tras haber caído desde principios de año para adecuarse a la bajada de tipos del BCE de este junio, pero no se esperan grandes descensos en los próximos meses, ya que "todo apunta a que el ritmo de bajadas será menos intenso que el de subidas. De hecho, nosotros calculamos un recorte más en la última parte del año”, continúa Feldman.

¿Qué es un fondo monetario?

Los fondos monetarios son inversiones de bajo riesgo que colocan el dinero en renta fija a muy corto plazo. En términos simples, un fondo monetario invierte en una cartera diversificada que incluye letras del Tesoro, pagarés, bonos de grandes empresas y depósitos bancarios, entre otros activos.

Además, "aunque el BCE ha recortado un 0,25% el precio del dinero, sigue estando en niveles elevados si se compara con hace dos años, cuando se situaba en el 0%", recuerda Feldman. “Y con el dinero siempre a mano”, añade.

Los fondos monetarios son ideales para:

Inversores conservadores: los fondos monetarios son ideales para rentabilizar el dinero sin exponerse a la volatilidad del mercado bursátil.

los fondos monetarios son ideales para rentabilizar el dinero sin exponerse a la volatilidad del mercado bursátil. Principiantes que buscan invertir sin asumir mucho riesgo . Los fondos monetarios permiten entender cómo funciona un fondo de inversión antes de aventurarse en productos de mayor riesgo.

. Los fondos monetarios permiten entender cómo funciona un fondo de inversión antes de aventurarse en productos de mayor riesgo. Para controlar la volatilidad en tiempos de incertidumbre . Si inviertes en bolsa, puedes reducir la volatilidad moviendo parte de tu dinero a un fondo monetario.

. Si inviertes en bolsa, puedes reducir la volatilidad moviendo parte de tu dinero a un fondo monetario. Para evitar impuestos al cambiar de fondo. Al retirar dinero de un fondo de inversión y depositarlo en tu cuenta, Hacienda te retendrá al menos un 19% de tus ganancias. Si transfieres el dinero a un fondo monetario, evitarás esta retención.

Como alternativa a los depósitos o cuentas remuneradas. Los fondos monetarios suelen ofrecer más rentabilidad que las cuentas remuneradas y permiten retirar el dinero en cualquier momento, a diferencia de los depósitos que exigen permanencia.

¿Qué es una cuenta remunerada?

Las cuentas remuneradas ofrecen un interés por el dinero que depositemos en ella de manera automática y permiten ahorrar: más importantes son que nos permite ahorrar; da liquidez en todo momento, permitiéndonos sacar dinero sin penalización.

“Hay algunas en el mercado, como la de Trade Republic, que replica este el tipo de interés de la facilidad de depósito y con total liquidez, pero el ahorrador debe saber que el banco puede cambiar la rentabilidad cuando lo consideren oportuno”, concluye la cofundadora de HelpMyCash.