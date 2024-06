Elena Cortés Vicente, neuróloga: "Sospechar una enfermedad rara puede ser complicado para un médico general"

La miastenia gravis es una enfermedad poco frecuente, de la que rara vez han oído hablar los pacientes cuando se la diagnostican. Los que sí la conocen bastante bien son los neurólogos, que trabajan cada día para encontrar el tratamiento adecuado para cada paciente y que investigan para encontrar nuevos abordajes que mejoran la calidad de vida de los pacientes y reduzcan la discapacidad que en muchos casos provoca. Uno de esos neurólogos es Elena Cortés Vicente, que acaba de recibir el premio de la Sociedad Española de Neurolgía (SEN) como reconocimiento a su labor en la investigación y divulgación en el campo de esta enfermedad, una labor que lleva a cabo en la Unidad de Enfermedades Neuromusculares del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Enhorabuena por el premio SEN y por su labor en la investigación y divulgación en el campo de la Miastenia Gravis, enfermedad en la que basó su tesis. ¿Por qué eligió esta enfermedad?Durante la residencia descubrí el mundo de las enfermedades neuromusculares y decidí que era el campo en el que quería trabajar. Además, siempre me gustó la inmunología. Pero la decisión final vino de la mano de mi mentora y directora de tesis, la Profesora Isabel Illa, que dedicó su vida a la asistencia de paciente con enfermedades neuromusculares así como a la investigación traslacional de estas patologías. La Dra. Illa me transmitió su interés por esta enfermedad apasionante.

Es una enfermedad poco frecuente, pero no muy rara, pues afecta a más de 15.000 personas en España. ¿Por qué cree entonces que es tan poco conocida entre la sociedad en general?A pesar de que no es de las más infrecuentes, la miastenia es una enfermedad rara. Es muy frecuente que los pacientes no hayan oído hablar nunca de ella cuando se les comunica el diagnóstico. En los últimos años, la asociación de pacientes de miastenia de España (AMES), está haciendo una labor importantísima de visibilización y concienciación social sobre la enfermedad y espero que ello suponga un cambio en este sentido.