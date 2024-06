Rock in Rio Lisboa, mucho más que conciertos: "Es el Disneyland de la música"

Dicen que la experiencia es un grado. Rock in Rio hace gala de ello con una perfecta puesta en escena que sacia las necesidades no solo de los amantes de la música, que también, sino de todos aquellos que se acerquen hasta el icónico Parque Tejo de Lisboa para vivir una experiencia sin límites.

Porque, al fin y al cabo, eso es lo que distingue a este festival de otros. Ejemplos hay unos cuantos. Empezando por lo vivido por un servidor en primera persona. Una zona de prensa para los medios acreditados que tiene todo tipo de detalles, que van desde Wifi a taquillas, aire acondicionado, comida, bebida e incluso una zona de masaje. Ahí es nada.

El público en general, una vez pone un pie en el recinto, puede disfrutar de un sinfín de opciones más allá de los conciertos en cuatro grandes escenarios. Shows que cuentan, en muchos casos, con lenguaje de signos.

Para comer, una calle con todo tipo de restaurantes; y, para divertirse, pintar, bailar y hasta una noria y una tirolina con la que matar el tiempo entre concierto y concierto. Aquí si te aburres es porque quieres.

Una imagen icónica del Rock in Rio. DANIEL MATEO

Y, para los más exigentes, aquellos que quieren vivir la experiencia con todo tipo de lujos y comodidades, existe la zona VIP, que, por 360 euros/día, ofrece comida y bebida non stop y la opción de ver desde una zona privilegiada los dos principales escenarios del festival.

"Un parque temático de la música"

Y es que, evidentemente, Rock in Rio es mucho más que conciertos. "Es un parque temático de la música, el Disneyland de la música", sentencia orgullosa Roberta Medina, Vicepresidenta Ejecutiva de Rock in Rio, en una charla con los medios españoles en el festival.

Roberta Medina, Vicepresidenta Ejecutiva de Rock in Rio. DANIEL MATEO

"La música y el entretenimiento mueven a la gente a hacer un mundo mejor. Nosotros somos un pasito más en este sentido. Lo que yo veo (en Rock in Rio) es una ciudad de 80.000 personas en Lisboa y de 100.000 personas en Río donde la gente se porta bien o donde no nos importa si pensamos distinto sobre la política o la religión. ¿Por qué aquí funciona, pero, cuando traspasamos la puerta, no? Creo que es por el equipo que trabaja en él. Todos dependemos los unos de los otros. garantizamos que tú estés bien y, así, tendré yo los resultados óptimos". No en vano, hay hasta 3.000 personas trabajando solo en producción.

Pero, ¿cómo es posible llegar a tanta gente? "Los festivales son, generalmente, para el mismo perfil de público. Había que llegar a gente distinta", responde Roberta, que presume de tener el espectro más amplio de público y la mejor variedad musical.

Imagen del rock in Rio. DANIEL MATEO

"En Brasil, el festival es el símbolo de una generación. El público que vino en la primera edición, la de 1985, ya se ha hecho mayor. Y ahora ya no quiere esperar colas en los aseos, quiere comer bien... En definitiva, quiere comodidades. Así que ahora tenemos público mayor, pero también menor, que son los hijos de los primeros. El Rock in Rio de Portugal es el único gran evento al que van niños y padres", asegura Medina. Por eso, la oferta musical engloba a todo tipo de público, habiendo un día prácticamente para cada rango de edad o gusto.

Con este éxito, la pregunta es evidente: ¿Cuándo una nueva edición en Madrid? Habrá que esperar, porque la directiva descarta, de momento, una nueva edición del Rock in Rio en la capital española, que ya celebró dos años. Toca viajar. La experiencia lo merece.