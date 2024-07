Matilde Cubillo, presidenta de Federación de Protectoras de Madrid: "las adopciones han bajado, pero siguen entrando animales"

Las protectoras de animales se están enfrentando a un reto cada vez mayor: el descenso en las adopciones y el mismo número de animales abandonados cada año, una situación que plantea preguntas sobre las medidas que se deben tomar para abordar y resolver el problema del abandono animal.

Según los resultados del último informe sobre abandono y adopción de animales en España realizado por la Fundación Affinity, las adopciones de perros han bajado un cinco por ciento en 2023 con respecto al año anterior, disminuyendo a menos de la mitad (un 45 por ciento).

Esta es una realidad que viven a diario los voluntarios y encargados de los refugios y protectoras de animales de nuestro país, quienes han notado que "las adopciones han bajado pero siguen entrando animales". Así lo siente Matilde Cubillo, presidenta de la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de Madrid (FAPAM).

"Es urgente implementar medidas políticas efectivas que fomenten la adopción y castiguen adecuadamente la cría y venta ilegal de animales", agrega. "Actualmente, las autoridades no están tomando acciones concretas en este sentido, lo que agrava la situación. Todavía vemos en internet y en Facebook foros donde entre vecinos crían y regalan cachorros".

Por qué han disminuido las adopciones

Uno de los problemas que se da a la hora de las adopciones de perros según Cubillo es la preferencia por los cachorros sobre los adultos. "Ante un animal adulto y los cachorritos que crían los particulares, la gente opta por los cachorros," señala. "Las personas suelen optar por adoptar cachorros, pero aquellos que no tienen la capacidad de educarlos adecuadamente, terminan abandonándolos cuando crecen y se vuelven difíciles de manejar".

La presidenta de FAPAM considera que para contrarrestar esta tendencia, es fundamental llevar a cabo campañas de concienciación que promuevan la adopción responsable. "No basta con fomentar la adopción si no se trabaja simultáneamente en reducir el número de abandonos", afirma. "Hay que solucionar la raíz del problema, divulgar la ley, informar a los ciudadanos antes de multar".

Los criaderos ilegales perjudican tanto a las protectoras como a los criadores responsables

Otro de las barreras que existen a la hora de adoptar es la situación económica, que juega un papel significativo, según Cubillo. "Aunque parece que está normalizado, hay gente que lo ha pasado mal durante la pandemia y lo sigue estando", expresa. "Y no está mal, es responsable no adoptar si no tienes medios".

"Por otro lado, la existencia de criaderos ilegales sigue siendo una amenaza, ya que estos lugares perjudican tanto a las protectoras como a los criadores responsables", defiende la presidenta de FAPAM. "Afortunadamente, cada vez más de estos criaderos están siendo descubiertos y cerrados, lo cual es un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer".

Promover la adopción

Ante la problemática bajada de adopciones de perros durante 2023, el único arma que les queda a las protectoras es seguir fomentando y promoviendo la adopción, aunque Cubillo asegura que lo hacen con los recursos limitados de los que disponen. "Usamos nuestros medios para difundir adopciones y a nuestros animales, pero podemos ir poco más allá de las redes sociales o nuestras páginas web", lamenta. "Gracias a eso salen los animales en adopción".

Cubillo también menciona las colaboraciones entre diferentes entidades de protección animal y los eventos que se organizan a lo largo del año, pero considera que quienes realmente tienen la capacidad de hacer una diferencia significativa son las administraciones públicas, a quienes corresponde esta responsabilidad. "Son quienes tienen más medios y, por ley, es su responsabilidad" subraya.

Por otro lado, la implementación de la nueva Ley de Bienestar Animal el pasado mes de septiembre por la cual se implementa el sacrificio cero en España ha añadido una capa de complejidad al problema del abandono y la adopción en nuestro país.

Por ley, es obligatorio que los ayuntamientos se hagan cargo y que tengan un servicio de urgencias veterinarias

Aunque esta ley es un avance positivo, la falta de medidas adicionales para fomentar la adopción podría llevar a una saturación de los refugios y albergues. "Con el sacrificio cero y estos índices de adopción, vamos a tener un problema de saturación en los centros porque las asociaciones no tendrán ni medios, ni espacios para atenderlos," advierte Cubillo.

En este sentido, las protectoras temen que, sin un incremento en las adopciones y sin acciones concretas para reducir el abandono, la situación podría volverse insostenible en el corto plazo. "Ahora es sostenible pero de aquí a un año va a ser terrible. Me asusta un poco lo que puede venir," confiesa la presidenta de FAPAM.

Por este motivo, Cubillo considera crucial que los ayuntamientos cumplan con sus obligaciones, proporcionando servicios de recogida y atención veterinaria de urgencia. "Por ley, es obligatorio que se hagan cargo y que tengan un servicio de urgencias veterinarias, algo que no se está cumpliendo a día de hoy," denuncia.