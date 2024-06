Hace 36 años desde que la Fundación Affinity creó su famosa campaña 'Él nunca lo haría', sobre el abandono de animales de compañía en España. En 2009 lanzó su primer estudio, con las primeras cifras, una estimación de los perros y gatos que habían sido recogidos por las protectoras de animales de nuestro país y, desde entonces, cada año, han ido ampliándolo e investigando sobre el vínculo humano-animal.

Este mes de junio han desvelado los resultados de su último estudio sobre abandono y acogida en España en el que destacan que han sido más de 286.000 perros y gatos los recogidos por las protectoras en España durante 2023, una cifra que parece mantenerse estable desde la pandemia.

No obstante, hay otros muchos aspectos que se tratan en este estudio que dirige cada año Jaume Fatjó, director de la Cátedra Animales y Salud de la Fundación Affinity en Universitat Autònoma de Barcelona, y por ello, 20minutos.es ha querido profundizar en los resultados pero, también, en la historia de la fundación.

¿Cuándo y cómo se unió usted a la fundación?En 2012, cuando la fundación estableció una alianza con la Universidad Autónoma de Barcelona (concretamente con el Departamento de psiquiatría). Creamos una cátedra con el objetivo de potenciar la investigación en esta área (las relaciones entre animales y personas), aunque yo ya había colaborado con la fundación antes de forma no oficial.

Mucha gente conoce la Fundación Affinity gracias a sus estudios sobre abandono y adopción en España. ¿Cómo surgió la idea de realizarlo por primera vez?El estudio surgió del conocimiento de todos los que nos dedicábamos a los animales sobre la cantidad desbordada de perros y gatos abandonados. Sabíamos que era un problema social y surgió de la necesidad de responder una pregunta que nos hacíamos todos: “¿Cuántos animales se abandonan y se pierden?”. Queríamos tener una estimación del problema porque todavía no existían (ni existen a día de hoy) datos oficiales.

¿Cómo es llevar a cabo un estudio como este?El estudio se ha vuelto más complejo con el tiempo, pero ha mejorado porque trata de ser más completo (aunque la metodología es la misma). En primer lugar, debo decir que no se podría hacer sin la colaboración de las entidades de protección animal (teniendo en cuenta la gran carga que deben asumir, en condiciones que no son las ideales). Es de agradecer que encuentren el momento de realmente colaborar, el estudio realmente es mérito suyo.

​

​Aquí es donde empieza la labor de la fundación: saber cuántas entidades hay. Realizamos un censo lo más exacto posible de todas las entidades de protección animal (1.500 entidades identificadas que trabajan en el ámbito del abandono animal). ​Una vez tenemos esto, a través de un instituto se pide a las entidades que nos faciliten la información (que luego da lugar a los gráficos e indicadores). De este censo de protectoras obtenemos una muestra (ya que no todo el mundo nos proporciona los datos) y nosotros trabajamos con ella (este año han sido 400 entidades de protección animal). Luego se hace un cálculo global para estimar la dimensión del problema.