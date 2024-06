Rull se reúne con Puigdemont en Bélgica y defiende que el expresidente es el único candidato con "una mayoría operativa"

Cataluña sigue sin tener un candidato a la presidencia de la Generalitat. Dos días después de que el presidente del Parlament, Josep Rull, anunciara que no iba a proponer a nadie "por ahora" en la sesión de investidura y que convocaba "un acto equivalente", se encuentra en Europa reuniéndose con líderes independentistas. Rull defendió que la única mayoría "operativa" es la misma suma que le permitió ser elegido jefe de la cámara, a pesar de que se mostrase "respetuoso" con la posibilidad de que se presentara el socialista Salvador Illa. Sin embargo, el primer secretario del PSC no está de acuerdo con Rull y avisa que "Puigdemont no tiene ninguna posibilidad" de ser investido.

Rull se reunió con Puigdemont en la Casa de la República de Waterloo y, tras el encuentro, atendió a los medios de comunicación en la Delegación de la Generalitat en Bruselas (Bélgica). Allí, afirmó que la única mayoría "operativa" era la que suma de Junts, ERC y CUP, a pesar de no ser suficiente sin la abstención de los socialistas. No obstante, mantuvo la puerta abierta, desde su posición "respetuosa" como presidente del Parlament, a que tanto Illa como Puigdemont puedan presentarse a un debate de investidura antes de que termine el plazo legal de dos meses.

Durante el viaje institucional, Rull también se reunirá con el exconseller Lluís Puig en Prats de Molló (Francia) y con el diputado de ERC Ruben Wagensberg en Ginebra (Suiza). El presidente de la cámara catalana mostró su apoyo a "los exiliados" y avisó que "defendería" su derecho a delegar el voto mientras se encontrasen fuera de Catalunya.

Mientras tanto, desde ERC siguen las proclamas públicas de querer renovar la cúpula del partido. La portavoz del grupo parlamentario, Marta Vilalta, defendió que deben "ayudar a reconstruir el partido con nuevos liderazgos" y que es momento de "actualizar" la estrategia del partido.