Marta Pombo muestra a sus mellizas y desvela a quiénes se parecen

Marta Pombo, será madre por segunda vez junto a su marido Luis Zamalloa, como anunciaron el pasado mes de marzo. La sorpresa fue que no es un bebé el que esperan, sino dos, las mellizas María y Candela. La empresaria ha mostrado una ecografía y ha desvelado a quién se parecen más.

"A Candela la vemos más Zamalloa, más como Mati, con la nariz como un botoncito, y Zama dice que María es igual que yo", ha expresado a través de sus stories de Instagram Marta Pombo, que va a cumplir su sueño de formar una familia numerosa.

Unas horas después de anunciar su segundo embarazo, la influencer sorprendió a sus seguidores al publicar una foto en la que aparecía junto a Matilda y Luis Zamalloa con una ecografía en la mano, en la que claramente se distinguían dos embriones. "¡No se viene uno, se vienen dos!", expresó en el post.

Hace poco más de un mes, la pareja anunció el sexo de los bebés y sus nombres, revelando así que a lo que dará a luz en septiembre serán dos niñas.

Pero en torno a esta noticia también han girado ciertas polémicas por la filtración de su embarazo de mellizos, motivo por el que, horas después de anunciar que estaba esperando un bebé, tuvo que desvelar que se trataba de dos.

"Este sábado tenemos la ecografía de las 12 semanas, que es superimportante", expresó la creadora de contenido, que añadió que "no quería decir que eran mellizos hasta pasada esa ecografía porque quería estar tranquila y saber que todo estaba bien".

Marta Pombo explicó que tuvo que dar la noticia porque algunas cuentas de TikTok se adelantaron. "Me da mucha pena saber que dentro de mi círculo de gente de confianza a la que se lo he contado hay alguien que no es capaz de quedarse callado. Me da muchísima pena. Ojalá saber quién es, pero no puedo saberlo", comentó en su perfil.