Las melodías que nos harán libres: títulos que festejan el Día Europeo de la Música

Las canciones, nos dice Nick Cave en Fe, esperanza y carnicería, son pequeñas y peligrosas bombas de la verdad; son también artefactos reivindicativos, emblemas capaces de conformar nuestro mundo, de criticar la desigualdad, luchar por los derechos y cauterizar heridas. Con motivo del Día Europeo de la Música, que tiene lugar el 21 de junio, y de los eventos que se celebran en torno a esta fecha, repasamos algunas de las novedades editoriales que reflexionan sobre este arte y ahondan en algunas de sus figuras más influyentes.

'Fe, esperanza y carnicería', de Nick Cave y Seán O’Hagan (Sexto Piso)

En 2020 y 2021, el periodista Seán O’Hagan charló durante 40 horas con el compositor y músico Nick Cave, líder de Nick Cave and the Bad Seeds. A pesar del éxito, la vida del artista australiano no ha sido fácil: el fallecimiento de sus hijos Jethro y Arthur; su adicción a la heroína en los años de juventud, la muerte de su padre en un accidente de coche cuando él tenía 19 años, las peleas con miembros de la banda… De todo eso, y también, de la existencia de Dios, de la cerámica de Staffordshire y de las vicisitudes de la creación, trata este libro nacido a partir de esas 40 horas de conversaciones grabadas.

'¡Quiero ser libre! Artistas y canciones queer por la libertad y el respeto', de Núria Martorell, ilustraciones de Francina Cortés (Redbook ediciones)

En el prólogo, las autoras reconocen que clasificar la música por la orientación sexual del autor, puede parecer discriminatorio. Aun así, justifican, por su historia, matices y mensajes velados, la historia de la música queer merece ser revisada. Desde la década de 1920 en Berlín y el primer tema queer Das Lila Lied (la canción violeta, en alemán) de Mischa Spoliansky y Kurt Schwabach, hasta el cantante, productor y actor afroamericano Shamir Bailey, esta enciclopedia visual demuestra que la música es un arma capaz de visibilizar, reivindicar y promover los derechos del colectivo LGTBIQ+

'Morrissey y los Smiths. Tanto por lo que responder', de Carlos Pérez de Ziriza (Efe Eme)

Cuando se cumplen cuarenta años del álbum de debut de los británicos The Smiths (1982 -1987), una de las bandas que más han influido en el devenir de la música en las últimas décadas, el periodista Carlos Pérez de Ziriza (El País, Mondo Sonoro, Efe Eme…) ofrece su visión estructurada en breves capítulos sobre la banda de Manchester. La alianza entre Morrissey, uno de los mejores letristas de la historia, fuertemente influido por Virginia Woolf, Keats y Oscar Wilde, y Johnny Marr, un virtuoso compositor capaz de narrar una historia con tres notas, sigue patente.

'La guerra y la música. Los caminos de la música clásica en el siglo XX', de John Mauceri (Siruela).

Los regímenes han empleado la música como propaganda y aunque el sonido sea sonido, muchas corrientes han quedado connotadas y ligadas a movimientos políticos. Mussolini y Hitler abogaron por un arte libre de experimentación, por lo que el Ejército estadounidense consideró que cualquier compositor que hubiera firmado música atonal durante la guerra no era nazi ni fascista. Lo que obligó a muchos músicos más clásicos a demostrar que tampoco lo eran. Ese es el punto de partida de este ensayo, donde el director John Mauceri plantea que toda una tradición fue oscurecida después de la Segunda Guerra Mundial.

'Ella Fitzgerald, la cantante de jazz que transformó la canción norteamericana', de Judith Tick (Libros del Kultrum)

La musicóloga e historiadora Judith Tick se acerca a la enigmática y prodigiosa Ella Fitzgerald, sobre la que escasea bibliografía y que se atrevió con todo tipo de músicas: blues, calipso, country, góspel, bossa nova y hasta soul y pop. Sus investigaciones esclarecen a Fitzgerald, quien tuvo una infancia azarosa marcada por la muerte de su madre y por el año que estuvo internada en un reformatorio. Una artista que triunfó no solo gracias a su voz portentosa: a Fitzgerald le tocó desbaratar los obstáculos de raza, clase y género. Su triunfo fue también el resultado de trabajo, disciplina y humildad.

'Perro negro', Miguel Ángel Oeste (Tusquets)

Después de Vengo de ese miedo, el valiente relato autobiográfico sobre el maltrato familiar, Miguel Ángel Oeste se centra en esta novela en la figura del músico Nick Drake. Con su suicidio a los 27 años, el compositor entró a formar parte del macabro Club de los 27 (Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones…). Perro negro recrea a través de distintas voces narrativas –en especial la de Janet Stone, una de las personas más cercanas a Drake– las contradicciones de este genio a la par que relata el ambiente en el que vivió: los happenings, las drogas, el sexo libre y los conciertos míticos de los años 60 y 70.

'El 'Réquiem de Mozart'', de Miguel Ángel Marín (Acantilado)

El misterio ha rodeado al Réquiem K 626: Mozart murió en diciembre de 1791, antes de terminar su misa de difuntos, lo que alimentó el enigma sobre su autoría. Miguel Ángel Marín, musicólogo y catedrático de la UR, analiza la obra inacaba de Mozart enmarcándola en su contexto –la Ilustración tardía y sus conexiones con el Romanticismo incipiente– y desmonta los estereotipos de su recepción e influencia en España y algunos países de Latinoamérica a la vez que examina el impacto de su audición en el siglo XIX. La misa de difuntos mozartiana sonó, por cierto, antes en Orihuela que en Oxford.

'Música transgresora. 50 álbumes, canciones y actuaciones que hicieron tambalear el mundo de la música', de Robert Dimery (Blume)

El periodista y escritor británico Robert Dimery, autor 1001 discos que hay que escuchar antes de morir, firma este repaso a canciones, álbumes y conciertos rupturistas: desde La consagración de la primavera de Stravinsky’s hasta el rap de Stormzy, pasando por Os mutantes o la pieza 4’33 de John Cage. Destaca el impacto de diferentes soportes y el surgimiento de procesos técnicos de la industria. Un libro que demuestra la estrecha relación entre movimientos sociales como Black Lives Matter o el MeToo y la música, que no elude la influencia de las nuevas tecnologías, las plataformas digitales y otras experiencias multimedia.