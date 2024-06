La petición de Ana Obregón a su nieta Ana Sandra para cuando ella no esté: "Me lo enseñó Aless, me dio una lección de vida"

La presentadora Ana Obregón ha sido una de las invitadas de los Beef Awards, donde ha recibido el premio Solidaridad por su labor al frente de la Fundación Aless Lequio. La bióloga ha hablado de la fundación y ha desvelado la petición que le hará a su nieta Ana Sandra cuando ella ya no esté.

No ha podido ocultar su emoción por el premio. "Es de mi hijo, no es mío. Era su deseo y tanto Alessandro como yo, que me ha apoyado mucho en esta fundación en los momentos que hemos pasado tan difíciles, queremos financiar porque falta dinero, proyectos importantísimos para la enfermedad que se llevó a mi hijo", ha reivindicado.

Ana Obregón ha revelado lo que le pedirá a su nieta el día que ella muera. "A mi peque, cuando yo no esté, le diré que tiene que seguir con la fundación de su papá", ha expresado ante las cámaras. "Eso me lo enseñó Aless, me dio una lección de vida. Me dijo que lo más importante en esta vida es pasar tiempo con las personas que quieres y ayudando a los demás", ha añadido.

Completamente emocionada, la presentadora ha explicado que ha podido donar "más de 100.000 euros" de los derechos de autor de su libro. El dinero lo van a invertir en un ensayo en un hospital de Barcelona para la cura del Sarcoma, enfermedad por la que falleció su hijo. Además, su fundación ha donado ya más de 200.000 euros y ha financiado "ensayos importantísimos a nivel europeo".

Obregón ha desvelado que su deseo es que en unos años ninguna madre tenga que pasar por lo que pasó ella cuando le dijeron "ya no hay más ensayos, no podemos hacer nada". "Yo hablo porque tengo voz y soy personaje público, pero está la madre de Elena Huelva, están muchas madres que llega un momento que les dicen, no podemos hacer nada", ha añadido ante los medios.

Sobre su nieta, la bióloga ha asegurado que le ha "devuelto la vida". Con la llegada del verano, Ana Obregón ha comentado que sus planes serán "con Anita" y ha expresado que, aunque ya no tiene edad, no descarta volver a hacer su icónico posado veraniego. Además, no ha dado muchos detalles sobre su relación con Alessandro Lequio, pero ha admitido que le gustaría que conociese a su nieta.