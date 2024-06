Los premios Salvador de Madariaga reconocen en A Coruña el compromiso periodístico con Europa

El paraninfo de la Universidad de A Coruña ha acogido esta semana la ceremonia de entrega del XXX Premio de Periodismo Europeo Salvador de Madariaga. En el acto, presentado por la periodista de La Sexta Mamen Mendizábal, se ha reconocido la labor por comunicar la Unión Europea de Nacho Alarcón, de El Confidencial en la categoría de prensa escrita; de Íñigo Picabea, de Radio Nacional de España, en la de radio; y de Sylvia Fernández de Bobadilla, de Televisión Española, en la de televisión.

Sylvia Fernández de Bobadilla, que recibió el galardón de manos de María Lledó, secretaria general para la Unión Europea, reflexionó sobre el importante papel de los medios para hacer pedagogía sobre la Unión Europea: "Estoy muy agradecida porque este premio es el máximo honor que podía recibir, como periodista convencida de que la UE es un milagro de la historia que hay que defender con información veraz”, dijo durante el discurso de agradecimiento.

"Creo que los resultados de las elecciones del 9-J han demostrado que los medios tenemos que hacer mucha más pedagogía para desactivar la principal amenaza interna de ese milagro: los cada vez más numerosos caballos de Troya que los adversarios de la idea de Europa que defendió Salvador de Madariaga han conseguido introducir en el Parlamento Europeo", declaró la premiada, de la que el jurado subrayó que "ha conseguido encajar Europa en los distintos programas de TVE en los que ha trabajado y ha sabido difundir de forma directa y clara al espectador lo que ocurre en Bruselas".

Por su parte, Nacho Alarcón, declaró que recibir este reconocimiento suponía "un honor y toda una responsabilidad". "El Salvador de Madariaga es el mayor reconocimiento que puede recibir un corresponsal en Bruselas. Para mí, que llegué a esa ciudad como un becario hace ocho años, es, además, doblemente especial: he crecido como periodista rodeados de ‘Salvadores de Madariaga’ a los que admiraba y sigo admirando, y entrar en ese club es un privilegio increíble". El jurado ha destacado de Alarcón su capacidad de "traducir la compleja información europea y completar la actualidad aportando datos, entrevistas y contexto -en muchos casos históricos- que ayuda a entenderla". La encargada de entregar este galardón fue la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey.

Por último, Íñigo Picabea puso el acento sobre la transmisión de valores a través de la cultura. "Es el primer premio que recibo por mi trabajo y me hace muy feliz que sea el Premio Salvador de Madariaga, por su sentido europeísta, por el prestigio que conserva y por quienes me acompañan y preceden en la recepción de este reconocimiento. Además, me gusta mucho que el jurado haya tenido en cuenta y premie también al periodismo cultural", manifestó.

De Picabea, que recibió el premio de manos de la directora general de Interpretación de la Comisión Europea, Genoveva Ruiz Calavera, el jurado subrayó que "representa como pocos en la radio, la difusión y la divulgación de los valores europeos expresados en nuestra cultura: el derribo de las fronteras físicas y mentales, el respeto profundo al otro y a la pluralidad de ideas que han construido la UE".

Miguel Ángel Oliver, presidente de la Agencia EFE, fue el encargado de intervenir en nombre del jurado, cuyo acta fue leída por Ioannis Virvilis, jefe de prensa de la Representación de la Comisión Europea en España, y Damián Castaño, jefe de prensa de la Oficina del Parlamento Europeo en España.

El premio, consistente en un diploma y una dotación de 15.000 euros en cada modalidad, es convocado anualmente por la Representación de la Comisión Europea en España y la Asociación de Periodistas Europeos con la colaboración de la Oficina del Parlamento Europeo en España. El galardón premia la labor de profesionales del periodismo cuyo trabajo permite formar una opinión pública rigurosa y contrastada en torno a la Unión Europea.