El embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia continúa dando mucho que hablar. Este jueves, Javier de Hoyos, colaborador de Ni que fuéramos, ha contactado con el último exnovio de Alejandra, Alberto Fuentes, con quien rompió a finales de enero.

El joven ha revelado que, a principios de año, la que fuera su pareja no tenía intenciones de quedarse embarazada "para que no se trucaran sus planes como actriz".

Sobre la exclusiva a la revista Hola, Fuentes ha expuesto: "A mí ella me decía que no quería decir nada de su vida privada a la prensa". Y no ha pasado por alto esta aparente contradicción en las palabras de la hija de Terelu Campos: "Un día te dice una cosa y otro, otra".

El protagonista también ha hablado sobre el carácter de Alejandra, describiéndola como alguien "difícil". Sin embargo, a pesar de todas sus respuestas, ha aclarado que la inminente maternidad de la nieta de María Teresa Campos no le concierne en absoluto: "A mí su embarazo no me incumbe".

Por último, Fuentes ha mencionado la falta de relación de la tertuliana con su tía, que ha sido una de las familiares que han hablado largo y tendido sobre la primicia de su sobrina: "Carmen Borrego no forma parte del grupo cercano de Alejandra".