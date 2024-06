Julio Iglesias Jr., sobre el restaurante de su cuñado, Íñigo Onieva: "Barato no es, es verdad"

El artista Julio Iglesias Jr., que vive en Miami, está disfrutando de unos días en nuestro país. Junto a su novia, la modelo cubana Ariadna Romero, acudió este miércoles a los Beef Awards, donde habló con la prensa sobre su familia, pero también sobre el nuevo restaurante de Íñigo Onieva.

El hijo de Isabel Preysler lleva una semana en España y ha asegurado que está "muy contento de estar aquí". El cantante, que vino hace poco para la grabación de Bake Off, se quedará unos días más antes de volver a Estados Unidos. Aun así, regresará a finales de agosto para cantar en Starlite.

Julio Iglesias Jr. aun no ha coincidido con Tamara Falcó, pero sí ha podido conocer Casa Salesas, el nuevo restaurante que su cuñado ha abierto en el centro de Madrid. "Estuve hace dos o tres días y me gustó mucho", ha asegurado ante la prensa.

El artista está de acuerdo con los que piensan que el restaurante no es para todos los bolsillos. "Bueno, barato no es, es verdad. Yo como muy poco, tortilla, queso, pasta... No me acuerdo quién pagó ese día pero creo que no era barato", ha desvelado Julio Iglesias Jr. Aun así, ha añadido que el restaurante de Íñigo Onieva "está muy bien y es precioso".

Pero el hermano de Enrique Iglesias también ha hablado de su familia, entre ellos de su madre, que ha asegurado que está "muy bien". Además, ha añadido que, independientemente de si su madre vuelve a encontrar el amor o no, lo que quiere es que su familia "sea feliz".

En cuanto a su situación sentimental, el artista de 51 años ha mostrado su apoyo a su hermana por su fichaje en Got Talent. "Creo que lo va a hacer muy bien. Tamara tiene mucha gracia, tengo muchas ganas de verla", ha comentado.

El artista se ha dejado ver muy feliz junto a Ariadna Romero. Además, ha desvelado su deseo de ser padre. "Me encantaría pero no uno, sino tres o cuatro o cinco", ha comentado con humor acerca del número de niños que le gustaría tener con la modelo.