Son una de las parejas más queridas de Hollywood y no es sorpresa para nadie. La complicidad, ternura y sentido del humor que siempre muestran Zendaya y Tom Holland conquista con su magnetismo.

Además, por haber estado delante de las cámaras desde muy pequeños (recordamos a Tom de Lo imposible y a Zendaya en Disney Channel), intentan que todo lo que no es trabajo, quede lejos del foco.

Una de las razones por las que procuran ser una pareja discreta y evitan ser protagonistas de polémicas. Sin embargo, hace unos días, un gesto de la actriz no terminaba de sentar bien a los fans de #Tomdaya, el nombre que reciben los intérpretes.

Y es que tras una de las funciones de teatro de Tom Holland en el Duke of York’s Theatre -está actualmente metiéndose en el papel de Romeo de la clásica obra de Shakespeare-, ambos salieron en dirección a su coche.

Mientras que Tom se paró a saludar a los fans que estaban congregados a las afueras del teatro, ella entró al vehículo y estuvo esperándole dentro.

La respuesta de los fans ha sido la de sentirse molestos por este gesto de la actriz, que podría interpretarse como que no quiere mezclarse con sus seguidores. Aunque por la trayectoria que han ido siguiendo y, sobre todo, la estima y el respeto hacia sus respectivos trabajos, gana peso la hipótesis de que ella podría haberlo hecho para que Tom disfrutara de su merecido momento con los fans.

Si una relación de pareja tiene siempre una serie de desafíos, cuando sus miembros trabajan en el mismo sector y además tienen fama mundial, la lista de complicaciones aumenta.

Siendo todas unas estrellas, es difícil intentar no opacar a la otra persona cuando tiene un momento de reconocimiento. Y, en la actualidad, tenemos que recordar que Zendaya no solo sigue siendo la invitada de honor de un sinfín de marcas de moda, que la incluyen en el front row de sus desfiles.

También acaba de protagonizar la película Rivales, por lo que es normal que despierte la admiración del público londinense. Así que para evitar ‘tapar’ el gran momento de su pareja después de su función, Zendaya estaría optando por esta alternativa que le permite compartir ese momento con él sin robarle el protagonismo.

De lo que no cabe ninguna duda es de que ambos están muy orgullosos de sus respectivos éxitos. Es más, en redes es habitual ver cómo reconocen o felicitan a su pareja cuando se da la ocasión, por lo que no tendría sentido que de manera deliberada tuvieran un comportamiento cuestionable cuando se trata de un logro de su pareja.

La historia de su amor de cine

Su relación ha sido todo lo pública que puede ser una historia de amor entre dos actores de fama internacional. Fue un amor que se fraguó entre las cámaras, ya que se conocieron en el set de la película Spider-Man: Homecoming.

En el filme del año 2016, el actor se ponía en la piel de Peter Parker, recogiendo el testigo de Tobey Maguire y Andrew Garfield, mientras que Zendaya interpretaba a su compañera de clase y amor platónico: MJ.

La historia de amor del superhéroe con la que sería su mejor amiga fue más allá de la pantalla cuando, en 2021, las fotos de los intérpretes besándose y cogiéndose de la mano en la alfombra roja confirmaba el que era un secreto cada vez más comentado.

En agosto de ese año ya acudieron juntos a una boda, aunque no fue su ‘oficialización’ vía Instagram la que supuso toda una declaración de intenciones. La foto que hizo poner a las fans el grito en el cielo (y disipar las pocas dudas que podían quedar acerca de si eran o no pareja) fue la que Tom Holland subió en septiembre del mismo año felicitando a “su” MJ. Una imagen que acumula más de 100.000 comentarios y cuyos fans siguen visitando, año tras año, para felicitar su aniversario.

El amor que sienten el uno hacia el otro y su sentido del humor, serían dos elementos clave de su relación. Pero también que comparten una historia vital parecida en cuanto a su relación con las cámaras se refiere.

Tom y Zendaya han crecido juntos, como han dicho en varias entrevistas. Y, cuando se trata de los progresos de su relación de pareja, no es que no estuvieran listos para mostrarlos al mundo, sino que prefieren no hacerlo.

De esta manera se asegurarían de mantener una parcela lo más normal posible dentro de su relación y a veces no ser una estrella, sino una pareja apoyando a su novio o novia. Esto es algo que sería clave volviendo al encuentro con los fans londinenses. Y es que la actriz, por mucho que tenga tablas delante de la cámara y una química cómplice con su novio, preferiría no entrometerse en ese momento de su carrera.

Lo que tampoco falta en su relación son grandes dosis de admiración. Como Tom ha comentado, "Zendaya es un modelo a seguir por chicos y chicas", además siempre ha hablado del impacto positivo que ha tenido en su vida. Un sentimiento recíproco que ha hecho que pese a los proyectos cinematográficos, las series o eventos, su vínculo haya ido creciendo con ellos.

Yo vivo mi profesión y vida en pareja soñada a través de Zendaya y Tom Holland — panchiro (@GarciaCmila) June 16, 2024

Es más, uno de los detalles que nos derritió fue cuando Zendaya presumió de manicura en marzo de 2023, pero a los fans no se le escapó que llevaba un anillo con una T y una H, las iniciales de su novio.

Pasada su etapa de enamoramiento, el futuro entre ellos parece más claro que nunca, sobre todo desde que se mudaron a una casa del actor en West London. En esa propiedad con gimnasio, cine, jardín y varias habitaciones, Tom y Zendaya hacen una vida más tranquila que en Estados Unidos les resultaba imposible. En la actualidad pueden hacer la compra o salir a cenar a restaurantes sin agobiarse por la multitud de fans y paparazzis.

Sus claves para una relación sana

Además de los desafíos de la exposición pública constante que dificulta su privacidad, los horarios y distancias por los periodos de rodaje, son conscientes de otras peculiaridades de su relación.

Como por ejemplo la presión para mantener una imagen pública siempre perfecta (en cuanto están un tiempo sin publicar, ya se les pregunta en redes sociales por su ruptura) o que al ser una pareja de actores cuya carrera profesional se ha labrado en Hollywood, siempre va a existir cierta comparación profesional entre las carreras de ambos.

No es de extrañar que este último fuera el motivo de peso por el que serían especialmente cuidadosos de no buscar protagonismo en los momentos de reconocimiento de su pareja.

Zendaya y Tom Holland en la saga de 'Spider-Man'

Además, mostrar interés genuino en esos momentos, acompañando a la otra persona, celebrar los éxitos y apoyar durante los fracasos -aunque en su carrera estelar haya pocos en la actualidad-, fortalece la confianza y el respeto mutuo entre ambos.

Es clave en este proceso de desarrollarse en el mismo sector, mientras conviven bajo el mismo techo, cultivar la individualidad, seguir disfrutando de los intereses o pasatiempos individuales y, por supuesto, crear momentos especiales juntos como escapadas, celebraciones, actividades compartidas…

Aunque también les resultaría de ayuda apoyar el crecimiento recíproco y celebrarlo como un logro compartido, ya que el éxito de cualquiera de los dos contribuye al bienestar y felicidad de ambos.

Y, por supuesto, trabajar su capacidad de adaptarse a los cambios de la fama. Que tras proyectos donde la promoción consecutiva hace que los actores reciban mayor atención que en el resto del año, en este mundo hay fases con menos atención mediática (y proyectos profesionales, aunque no sea su caso).

Tom y Zendaya, al igual que Peter Parker y MJ, estarían trabajando su resiliencia, una de las claves para superar las diferentes situaciones y circunstancias y que la suya siga siendo una relación duradera y feliz, como en la actualidad.