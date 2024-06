Rocío Mora, directora de Apramp: "La reina Letizia ha sido un altavoz en la lucha contra la trata"

Rocío Mora Nieto es abogada, pero antes que nada, ejerce de activista por los derechos de las mujeres víctimas de trata. Su madre, Rocío Nieto, fundadora de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp), la llevó de la mano hasta esta causa por la que hoy se desvive y que dirige.

Rocío Mora, madrileña, se convirtió en 2021 en la primera española premiada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como "heroína de la lucha contra la trata de seres humanos".

Ahora, acaba de recibir otra alegría y un nuevo impulso en su dedicación a estas víctimas, la Orden al Mérito Civil que le concedió el rey Felipe el 19 de junio, con motivo del décimo aniversario de su proclamación, junto a otras 18 personas de otras tantas comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Todos ellos compartieron mesa y mantel en el Palacio Real con los reyes Felipe y Letizia y sus hijas, tras la solemne imposición de las condecoraciones. Concretamente, Rocío estuvo sentada por un protocolo que mezcló a premiados con la familia real y políticos, a la izquierda de la princesa Leonor.

¿Qué supone para Rocío Mora y para Apramp esta distinción?Supone un reconocimiento brutal por parte del Estado con respecto a la lucha contra la trata, un posicionamiento para la protección y para la devolución de todos los derechos fundamentales de esas personas que están siendo explotadas en nuestro país. Yo creo que es también un impulso para un trabajo que estamos haciendo en la asociación desde hace 40 años. Para mí es un orgullo, porque no deja de ser una buena práctica que estamos haciendo, que va desde la detección con las unidades móviles con las que recorremos aquellos lugares donde vamos a encontrar a mujeres esclavizadas, hasta la completa inserción sociolaboral de estas mujeres en la sociedad española. Supone la formación con todos nuestros recursos, la recuperación. Nuestro trabajo no es solo de prevención, sino que es también con las fuerzas del Estado y fiscalía de trata perseguir el delito y vamos a proteger a las mujeres para que tengan una nueva vida en libertad.

La reina Letizia está muy involucrada en el trabajo de Apramp. ¿Y su hija, la princesa Leonor, se ha mostrado ya interesada?Estuve sentada a su lado y, desde luego, es conocedora porque está con muchísimas causas sociales, y la lucha contra la trata también. De la reina, lo que más me sorprendió cuando la conocí es esa clara coherencia hacia una realidad que en muchísimas personas sigue generando un debate porque no lo tienen claro. Y ella lo tuvo claro desde el principio. Y su posicionamiento fue al lado de las supervivientes, algo que desde Apramp siempre hemos puesto encima de la mesa. Podemos hacer muchísimos trabajos en la prevención, en la protección, en la repercusión y en el trabajo conjunto, pero si no tenemos en cuenta a las verdaderas protagonistas que son aquellas mujeres y niñas que han pasado por esta situación, no vamos a ser efectivas a la hora de dar una respuesta. Ya quisiéramos que los ciudadanos de a pie y la sociedad lo entendieran como ella lo entendió. La reina ha sido un altavoz contra la trata y llevamos muchos años de trabajo. No son gestos, es un trabajo continuado.