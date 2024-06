La ley de paridad avanza en el Congreso entre críticas del PP por colar una enmienda que elimina el veto del Senado al techo de gasto

La ley de paridad impulsada por el Partido Socialista avanza en el Congreso hacia su aprobación final. La Comisión de Igualdad ha dado luz verde este jueves al dictamen del proyecto, que solo ha recibido el rechazo de Vox y del Partido Popular, que ha alegado que habría votado a favor de no haber sido por una enmienda pactada por los socialistas y Sumar para eliminar el veto del Senado al techo de gasto.

La norma, que entre otras cosas obliga a que haya una presencia de al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de las grandes empresas, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales, deberá ser ahora ratificada en el Congreso de los Diputados antes de ser enviada al Senado para su aprobación final.

Durante su tramitación parlamentaria se han incorporado varias enmiendas, como una del PSOE y Podemos que rompe la paridad en favor de las mujeres al establecer que ellas sí que podrán superar el 60% de representación en espacios concretos, como las listas electorales, el Tribunal Constitucional (TC), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y los órganos de administración de empresas cotizadas.

La portavoz socialista, Andrea Fernández, ha celebrado el avance de "la primera ley de esta legislatura en materia de igualdad" que, como ha recordado, supone también una trasposición de una directiva europea. "Hablamos de una ley justa, ponderada y que sin duda ahonda en la calidad de nuestra democracia", ha destacado en la Cámara baja.

El texto, sin embargo, no ha recibido el apoyo del PP, cuyo portavoz Jaime Miguel De los Santos ha asegurado que habría votado a favor de no haber sido por la introducción de la enmienda que retira al Senado la capacidad de bloquear la senda de déficit. La intención inicial de los populares era apoyar la tramitación de la ley, porque nace de una directiva europea que fue impulsada por el Partido Popular en Bruselas. "Esta ley no cuenta con el voto del PP por su indecente instrumentalización del feminismo", ha espetado

Habrá más información...