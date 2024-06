El número de linces ibéricos adultos se ha multiplicado por diez en lo que va de siglo, por lo que este animal, una vez considerado el felino más amenazado del mundo, ha saltado de estar "en peligro de extinción" a una categoría mejor, "vulnerable", en la Lista Roja que elabora la máxima institución mundial en protección de especies, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).

La IUCN comunicaba la buena noticia este jueves, a pesar de que la nueva lista no se hará oficial hasta la semana que viene. Y explicaba que los esfuerzos de conservación con el lince ibérico han logrado incrementar la población "desde 62 ejemplares adultos en 2001 a 648 en 2022".

Para la directora general de IUCN, la costarricense Grethel Aguilar, "la mejora del estatus del lince ibérico en la Lista Roja muestra que las labores de conservación pueden tener éxito". La población total del lince ibérico (lynx pardinus), sumando ejemplares jóvenes y maduros, se estima ahora en más de 2.000, destaca la organización.

"La receta del éxito del lince ha sido liderazgo, trabajo conjunto y coordinado con implicación de todas las entidades y los grupos de interés, y grandes proyectos con presupuesto suficiente", defiende en declaraciones a 20minutos Laura Moreno, responsable de especies y biodiversidad de la fundación WWF España. Eso sí, la organización conservacionista cree que debe llegarse a 3.000 ejemplares de lince para que definitivamente salga de peligro. Moreno recuerda, sin embargo, que sigue habiendo en España más de 600 especies silvestres en riesgo: "Amenazadas o protegidas por algún interés especial".

De todas ellas, 208 están en peligro de extinción (132 pertenecen a ala flora y 76 a la fauna). Pero además, en la peor de las situaciones, "en estado crítico" hay seis especies de animales en España, y una más está punto de entrar en la lista, informa WWF.

En 2018 el Gobierno la categoría de "especie en estado crítico", un estatus peor que "vulnerables", categoría en la que figura ahora el lince, y que "en peligro de extinción". El objetivo, explican en WWF, es poder destinar recursos estatales a la protección de las especies más amenazadas, cuyos programas de recuperación dependen para su financiación de las Comunidades Autónomas. Figuran en "estado crítico" seis especies en España: el visón europeo, la cerceta pardilla, el alcaudón chico, la nacra, la margaritifera o el urogallo cantábrico. Y hay una "que está a punto de entrar", detalla Moreno, "el desmán ibérico".

Retrato de un visón europeo, de los que solo quedan 142 ejemplares registrados Victor Ortega

Laura Moreno, de WWF, destaca la dramática situación que atraviesa el visón europeo. "Hacía tiempo que no se hacía un censo, y este año hemos conocido las cifras a nivel nacional, según un estudio de 2022, que arrojan un dato alarmante. Sabíamos que había menos de 500 ejemplares de visón europeo, pero nos hemos llevado el susto de que son solo 142 ejemplares".

El visón europeo, explica, llegó a España de forma natural desde Francia, y los últimos ejemplares habitan en el País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón y el norte de Castilla y León. Su situación es delicada porque está perdiendo la batalla en la competencia con otro visón, el americano "una especie exótica invasora, que Moreno explica se introdujo en España en los años 1970 para la industria peletera. "El abandono de la actividad, los accidentes, las sueltas de animalistas expandieron el visón americano desde centro al norte y una vez que invadió el hábitat del visón europeo son incompatibles". WWF lamenta que no se haya puesto todavía en marcha el plan de cría en cautividad del visón europeo, a pesar de que se haya construido un centro específico en La Rioja.

Cerceta pardilla, un ave que se queda sin humedales donde vivir. Jorge Sierra /WWF

En cuanto a las aves, en WWF destacan la situación crítica de la cerceta pardilla, un ave típica de los humedales como los de Doñana, cuya desecación está propiciando su desaparición. Pero recuerda que donde hay más especies de aves amenazadas es en los medios agrarios, las aves esteparias, como el alcaudón chico, especie de la que quedan muchas menos parejas porque el hábitat en el que vive se ha transformado para favorecer a la agricultura.

Otras especies menos conocidas, pero de riesgo mayor de desaparecer son la nacra, un mejillón de agua marina y la margaritífera, molusco pero de agua dulce, afectado por el impacto de la contaminación y regulación del caudal de los ríos.

Laura Moreno considera que se podría incentivar la recuperación de especies al borde de la extinción como el urogallo cantábrico, un ave forestal muy afectas. Sin olvidarse de animales más populares, "como el oso pardo, la foca monje, o la ballena vasca".

El desmán ibérico corre riesgo crítico de desaparecer, denuncia WWF Jorge González Esteban/WWF

Moreno resalta la urgencia de empezar a dedicar más medios a la protección del desmán ibérico, un mamífero pequeño típico de los ríos en situación crítica porque se ha perdido muchísima población a causa de la destrucción de su hábitat, "amenazado como está en España también por la depredación del visón americano, por los grandes incendios, los problemas de endogamia y cambio climático".

Siguiendo en el medio acuático, en el caso de los anfibios preocupa la escasez del sapillo pintojo. Y la de la anguila europea, que no está en el listado oficial del especies vulnerables del Gobierno, porque se considera objeto de pesca, pero sí en la Lista Roja de conservación de la naturaleza de la IUCN, creada en 1964 y que incluye a 44.000 especies animales y vegetales. "Deberíamos catalogarla a nivel nacional como especie crítica, le afectan las grandes presas y la pesca para la exportación fuera de Europa, algo que está prohibido por ley", defiende Moreno.

Falta de inversión

Las entidades naturalistas denuncian la "falta inversión" en proyectos para la recuperación de flora y fauna, porque no se pone la conservación de la naturaleza como prioridad de los recursos. Desde WWF opinan, además, que "no haría falta dejar que lleguen las especies a una situación tan extrema como el lince. Convendría intervenir antes, porque luego cuesta mucho más recuperar las especies vulnerables, dado lo costoso que es la cría en cautividad". Sin embargo, denuncian que en España el 80% los vertebrados amenazados no cuentan con planes de recuperación o conservación, pese a que son obligatorios por ley.