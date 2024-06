Los reyes Felipe y Letizia, anfitriones de los turistas que han llegado al Palacio Real de Madrid

Los reyes han sorprendido este jueves a los visitantes del Palacio Real al darles la bienvenida al comienzo del recorrido, después de que hayan inaugurado en la galería principal del edificio una exposición de fotos con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI.

Pasadas las 11.30 horas, el Palacio Real ha abierto sus puertas a los visitantes de forma gratuita con motivo de los diez años de reinado y después de que don Felipe y doña Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, protagonizaran este miércoles, varios actos para festejar la efeméride.

El primer grupo que ha entrado en el palacio ha accedido al Salón de Alabarderos, donde han aparecido los reyes ante la sorpresa de la treintena de personas y les han saludado antes de iniciar el paseo por los distintos salones.

"¿De dónde venís?", han preguntado los reyes, también en inglés al haber turistas de diferentes países.

Durante unos minutos, han charlado con ellos y se han hecho fotos. "Que disfruten de la visita", les ha deseado Felipe VI al despedirse.

"Me he quedado sin palabras. Una sorpresa mayúscula", ha reaccionado Fernando, un visitante procedente del municipio madrileño de Alcorcón.

La reina saluda a unos escolares, ente los visitantes al Palacio Real que no se esperaban encontrarla allí. Marta Fernández Jara/EFF

Antes de recibir a los turistas, los reyes han inaugurado la exposición Felipe VI 2014-2024. Una década de la historia de la Corona, organizada por Patrimonio Nacional y la Diputación de la Grandeza en la galería principal del palacio.

La muestra la componen 23 fotografías de distintos momentos de la trayectoria de los reyes, de la princesa Leonor y de la infanta Sofía en la última década, en su mayoría cedidas por la Casa del Rey, pero también de fondos históricos de la Agencia EFE y de otros medios de comunicación.

Durante la visita, los reyes han estado acompañados por la ministra de Educación, Pilar Alegría, y por los comisarios de la muestra, los académicos de la Historia y de Bellas Artes Enrique Moradiellos y Publio López Modéjar.

Foto de grupo de los reyes con los visitantes al Palacio Real, algunos extranjeros. Marta Fernández Jara/EFE

La muestra, que está integrada en la visita al Palacio Real, estará abierta al público hasta el 20 de octubre y, posteriormente, se contemplará en diversas ciudades como Granada, Sevilla, Zaragoza, Málaga y Valencia hasta el primer semestre de 2025.

Tras el encuentro con los turistas, los reyes han conversado con los periodistas de manera informal y han expresado su satisfacción por el desarrollo de la jornada de ayer.

Los reyes Felipe y Letizia saludan con motivo del décimo aniversario del reinado, este jueves en el palacio Real en Madrid. Mariscal/EFE

Respecto a la sorpresa que le dieron la princesa y la infanta en la comida cuando pidieron un brindis por sus padres, don Felipe ha confesado que no estaba al tanto. "Solo me habían dicho que no me sorprendiera", ha comentado de manera distendida el monarca