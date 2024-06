Gabriel Le Senne rechaza dimitir tras romper una imagen víctimas del franquismo: "Se ha exagerado mucho"

El presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox), ha rechazado la exigencia de dimisión de los partidos de izquierdas, entidades memorialistas y una manifestación de unas 400 personas después de que el martes rompiera fotos de republicanas asesinadas en 1937: "No voy a dimitir porque tengo el apoyo de la mayoría de la cámara".

A pesar de descartar la dimisión, el diputado ha pedido disculpas por su actitud en el episodio de tensión que se vivió en la Cámara. "Me enfadé e hice lo que no debía", ha justificado.

Gabriel Le Senne ha opinado en declaraciones a los medios al terminar el pleno extraordinario que se ha celebrado este jueves que "se ha exagerado mucho" lo ocurrido. "Se ha sacado de quicio", ha subrayado.

"Yo no odio a ninguna víctima, ni mucho menos, nunca fue mi intención faltar al respeto a ninguna víctima, yo respeto a todas las víctimas; y no entro en el sentido de la ley porque no me corresponde como presidente pero nadie quiere atentar a la memoria de ninguna víctima", ha reiterado.

Fue este martes cuando el presidente del Parlament balear expulsó del pleno a las diputadas socialistas y miembros de la Mesa de la Cámara, Mercedes Garrido y Pilar Costa, por exhibir fotos de republicanas asesinadas en la Guerra Civil, durante el debate sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática.

Tras llamarles al orden en varias ocasiones, el mandatario de Vox intentó quitar él mismo la foto del ordenador de Garrido y arrancó una parte de la imagen mientras ella le recriminaba su acción.

Le Senne justificó este jueves haber arrancado las fotos de las republicanas asesinadas por la "actitud provocadora" de las diputadas socialistas, aunque horas más tarde se disculpó por "haber perdido los estribos" tras el rifirrafe.

El Gobierno pregunta a la Fiscalía

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado en la mañana de este jueves que trasladará a la Fiscalía la actuación del presidente del Parlament balear para que determine si hay delito.

"Desde el Ministerio se va a trasladar al Ministerio Fiscal los acontecimientos por si los mismos pudieran ser constitutivos de un delito penal de odio o de cualquier otra tipificación del orden penal", ha declarado a los medios a su llegada a la Comisión Constitucional del Senado, en la que estaba citado a comparecer para dar cuenta de la actuación de su ministerio en memoria democrática.

Más allá del traslado de estos hechos a la Fiscalía, el ministro ha dicho que van a analizar si hay posibilidad de aplicar al presidente del Parlamento balear, de Vox, alguna sanción prevista en la Ley de Memoria Democrática por vulnerar a víctimas del franquismo.

Y ha señalado que el grupo parlamentario socialista en el Parlamento balear podría solicitar por su cuenta a la Mesa que el presidente sea sancionado y, si no se responde a su petición, llegar incluso al Tribunal Constitucional.